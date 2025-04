Ralf Schubnell kündigt Abgang vom BCF Wolfratshausen an: „Er ist mir nicht ganz leicht gefallen“

Wolfratshausen – In der Schifffahrt ist es ein unumstößliches Gesetz: Da geht der Kapitän im Falle einer Havarie als Letztes von Bord, koste es was es wolle. Im Fußball gilt dieser Leitfaden nicht, und erst recht nicht beim BCF Wolfratshausen, wo so einiges anders läuft, als bei anderen Vereinen. Da tritt der Steuermann als einer der ersten nach vorne und kündigt seinen Abgang an: Ralf Schubnell bestreitet in den kommenden Wochen seine sechs letzten Partien im Trikot der Farcheter.

Mit der ungewissen Zukunft des Klubs und der angekündigten Demission von Tarkan Demir hat die Entscheidung des 30-Jährigen nichts zu tun. Sie wurde ihm dadurch aber erleichtert. An sich stand der Entschluss bereits im Winter fest. Er wurde aber von der Spartenleitung gebeten, sein Streben nach Veränderung noch einige Zeit unter Verschluss zu halten. Anfang des Monats verkündete der Badener aber aus Gründen der Fairness gegenüber seinen Teamkollegen sein Vorhaben.

Sechs Jahre stand Schubnell in Diensten der Wolfratshauser. 2019 kam er zusammen mit seinem Bruder Peter vom ASV Dachau an die Kräuterstraße. Nach den Abgängen von Jona Lehr und Timon Hummel verblieb Schubnell zusammen mit Musti Kantar der letzte Recke aus der Prä-Corona-Zeit. Sportliche Gründe, den BCF zu verlassen, führt der Mittelfeldspieler keine auf. Eher sind die Ursachen im privaten und beruflichen Umfeld verortet.

Zusammen mit seiner Lebensgefährtin wohnt Schubnell im Allgäu, wo er ab Sommer auch fest gemeldet sein wird. Seine Wohnung in München ist bereits gekündigt. Die Pendelei per Bahn zum Arbeitssitz nach Pasing lässt sich einigermaßen gut bewältigen. Für Training und Spiel braucht es aber das Auto und massive Umwege, die in Kauf zu nehmen sind. „Es ist ein Riesenaufwand, der Kraft und Zeit kostet“, gibt der 30-Jährige zu bedenken.

Schubnell ist der Abschied vom BCF Wolfratshausen „nicht ganz leicht gefallen“

Eine günstigere Konstellation lässt sich kaum herbeiführen, da seine Freundin in Schwabmünchen als Lehrerin verbeamtet ist und selbst täglich einige Kilometer abreißen muss. Zudem verrät Schubnell, dass es die beiden noch weiter in Richtung Berge, wenn nicht gar in den heimischen Schwarzwald zieht.

Der Entschluss sei aus der Vernunft heraus gewachsen: „Er ist mir aber nicht ganz leicht gefallen.“ Schubnell ist nach Bernhard Kresta und Kantar, die beide mit dem Herrenfußball aufhören werden, ein weiteres prominentes Gesicht, das der Ballclub verlieren wird. Andere Spieler werden folgen, wenngleich die Namen noch nicht offiziell sind. Gespräche diesbezüglich wurden schon geführt. Von Trainer Tarkan Demir – obwohl auch der in der kommenden Runde nicht mehr beim Klub sein wird. Was aber zur Paranormalität des BCF passt.