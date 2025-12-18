Ralf Schad hört am Ende der Saison auf!

Ralf Schad steht in der kommenden Saison 2026/27 der Landesliga-Mannschaft des SV Königshofen als Trainer nicht mehr zur Verfügung. Wie Martin Michelbach, sportlicher Leiter bei den Messestädtern, bestätigte, "hat der 51-jährige nach sechs überaus erfolgreichen Jahren aus familiären und beruflichen Gründen um eine Pause gebeten".

In der letzten und jetzt laufenden Saison agieren Ralf Schad und Mario Fading als Trainerteam. "Mario hat für die kommende Spielzeit bereits zugesagt und zusammen mit ihm arbeiten wir derzeit an einer gemeinsamen Nachfolgelösung", so Michelbach.

Allerdings wird Ralf Schad dem SV Königshofen weiter erhalten bleiben. "Schon seit 12 Jahren engagiert sich Ralf auch in der Nachwuchsarbeit beim SVK, aktuell trainiert er die B-Jugend und in der nächsten Runde wird Ralf die A-Jugend des Sportvereins leiten, wo sein Sohn Felix spielt", freut sich Martin Michelbach, dass Ralf Schad weiter dabeibleibt.



Bild (Tobias Hönig)