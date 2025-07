Ralf Rusbült genießt jetzt das Rentnerdasein

Vor wenigen Wochen hatte er seinen letzten offiziellen Arbeitstag bei der Bundeswehrverwaltung in Düsseldorf, bei der er im Personalwesen tätig war. Bereits im Juni 2024 war er beim VfR Fischeln als Abteilungsleiter Fußball sowie Sportlicher Leiter ausgeschieden, damals gekrönt mit dem Aufstieg in die Landesliga. Die Rede ist von Ralf Rusbült, der im Februar 65 Jahre alt geworden ist und damit das Rentenalter erreicht hat.

Nicht wenige bei den kürzlich in die Bezirksliga abgestürzten Grün-Weißen verbinden den sportlichen Niedergang auch mit dem Ausscheiden Rusbülts, der sich durch sein seriöses Arbeiten am linken Niederrhein einen Namen gemacht hat. Nach seiner Demission verabschiedeten sich auch der Geschäftsführer, Jugendleiter und Rusbült-Nachfolger Jose Fernandez von der Kölner Straße – ein Umstand, der aber nicht unbedingt mit Rusbülts Ausscheiden zusammenhängen muss. Fernandez wird mit Beginn der kommenden Spielzeit übrigens neuer Torwarttrainer beim SC Viktoria Krefeld.

Im Jahr 1966 begann Rusbült als Spieler bei Rasensport Krefeld. Damals war die Truppe aus dem Kaiser-Wilhelm-Park noch eine feste Größe im hiesigen Amateurfußball. Nach einer zweijährigen Unterbrechung – es zog ihn zwischendurch mit Michael Haka, Detlef Königs und Kulttrainer Dieter Repges zum SC Schiefbahn II – führte sein Weg wieder zu Rasensport. Dort hängte er dann erst im Jahr 1994 die Schuhe an den berühmten Nagel. Ein absolutes Highlight war seine Verabschiedung, denn es ging gegen den damaligen Zweitligisten Alemannia Aachen, der in der Seidenstadt locker mit 12:0 gewann, wobei das Ergebnis eher Nebensache war. In Schiefbahn gehörte er unter Trainer Gerdi Janhsen auch mehrfach zum Kader der Ersten.

Direkt nach dem Ende der aktiven Laufbahn machte Rusbült seinen Trainerschein und wurde umgehend Co-Trainer beim damaligen Hülser SV. Chef an der Seitenlinie war der ehemalige Uerdinger Spieler Michael Dämgen, vom SC Freiburg bzw. Eisbachtal kommend. Ihm folgte er auch zum damaligen Oberligisten Hamborn 07. Anadolu Krefeld mit Jürgen Seemann als Boss – auch er hat eine Uerdinger Vergangenheit – war seine nächste Station, ehe er in St. Hubert dann erstmals das Sagen hatte. Hier gelang ihm der Aufstieg in die Kreisliga A.

Leben für den Fußball

Von da ging es nach Fischeln, wo er als Co- sowie Torwarttrainer mit Kalli Himmelmann, Dieter Mellin, Dieter Hussmanns oder Uwe Weidemann zusammen arbeitete. Im März 2005 löste er an der Kölner Straße dann Mellin als ersten Mann ab und führte die arg in Abstiegsnöten befindlichen Fischelner mit einer tollen Serie noch ans rettende Ufer. Mit der im Juli 2011 beginnenden Erfolgszeit von Josef Cherfi beim VfR Fischeln, wo in der Folge dann lange Zeit Oberliga-Fußball gespielt wurde, wechselte Rusbült, der Vater einer Tochter ist und in Krefeld-Traar wohnt, in das Amt des Teammanagers.

Übrigens: Vor seinem Job in Düsseldorf arbeitete er beim Kreiswehrersatzamt in Mönchengladbach. Dies war noch zu Zeiten der Wehrpflicht und viele Vereine baten damals um seine Hilfe, um ihre Spieler in heimatnahen Kasernen unterbringen oder versetzen zu lassen. Und nicht selten konnte geholfen werden.

Wer so lange selbst gespielt oder als Funktionär gearbeitet hat, braucht natürlich auch seine Auszeiten. Die sucht Rusbült sich regelmäßig im Krefelder Zoo, wo er seit ewigen Zeiten Jahreskartenbesitzer ist. Und nicht unpassend zum neuen Rentnerdasein: Auch ein Schrebergarten in der KG Westpark nennt er mit Lebensgefährtin Lisa seit Kurzem sein Eigen. Aber auch eine eventuelle Rückkehr in den Fußball schließt er noch nicht aus. „Bei einem interessanten Verein oder besonderen Anfrage komme ich sicherlich noch einmal ins Grübeln“, gibt er diesbezüglich zu verstehen. Aber erst einmal soll jetzt das Leben nach der Karriere genossen werden.