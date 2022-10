Ralf Rangnick besucht seine alte Wirkungsstätte

Gestern war Ralf Rangnick zu Gast in Ulm und schaute sich in seiner alten Heimat um.

Zunächst besichtigte der 64-jährige das Nachwuchsleistungszentrum der Spatzen und ließ sich von Aufsichtsrat Anton Gugelfuss erläutern, was in den letzten Jahren in der Friedrichsau entstanden ist. Dort traf er zufällig auf seinen ehemaligen Spieler Oliver Unsöld, den er sowohl als Jugendspieler als auch als Profi begleitet hatte.

Anschließen ging es weiter in Richtung Stadion, wo Rangnick Platz, Kabine und sein ehemaliges Büro in Augenschein nahm.

Sowohl die Kabine als auch der Pressekonferenzraum sehen noch genauso aus, wie zu der Zeit als der gebürtige Backnanger für den SSV tätig war.

Es war Ralf Rangnick anzusehen, dass er mit großer Freude auf die frühere Zeit zurückblickt und den SSV stets in guter Erinnerung behalten hat.