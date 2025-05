Ralf Lauber: „Wir werden keine Geschenke verteilen“

In der Kreisliga A, Staffel Ost, hat die SpVgg. Andelsbach vor zwei Wochen mit dem 3:0-Heimsieg über Horheim-Schwerzen den Klassenerhalt rechnerisch fixgemacht. Der Mannschaft von Ralf Lauber stellen sich aber noch einige Aufgaben, so könnte sie im Abstiegskampf noch das Zünglein an der Waage spielen. Der Trainer jedenfalls will noch um ein paar Ränge klettern, wie er im fupa-Kreisligatipp erklärt.