Ralf Lauber: "Mannschaften, die mitspielen wollen, liegen uns eher"

Vor einem Jahr belegte die SpVgg. Andelsbach nach zwölf Spielen den 13. Tabellenplatz und steckte mitten im Abstiegskampf der Kreisliga A, Staffel Ost. Die Mannschaft von Ralf Lauber scheint seither einiges dazugelernt zu haben, steht aktuell auf Rang sieben und hält sich bisher der gefährlichen Zone fern. Im fupa-Kreisligatipp spricht der Coach über seine Sicht auf die Situation und wirft einen Blick voraus auf den 13. Spieltag.

BZ: Herr Lauber, in der vergangenen Saison stand die SpVgg. Andelsbach nach zwölf Spieltagen auf einem ganz anderen Tabellenplatz als heute, es sah damals nicht rosig aus. was läuft in dieser Runde besser? An welchen Stellschrauben wurden gedreht?

Wir haben unser Offensivspiel verbessert. Ich habe Wert darauf gelegt, dass wir Torabschlüsse generieren. Mit dem gleichen Aufwand haben wir auch versucht, unsere Defensive zu verbessern. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.