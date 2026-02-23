Ralf Kellermann kündigt Abschied beim VfL Wolfsburg an Nach fast zwei Jahrzehnten endet im Sommer eine prägende Ära im Wolfsburger Frauenfußball. von red · Heute, 17:16 Uhr · 0 Leser

– Foto: Jörn Kutschmann

Der Frauenfußball beim VfL Wolfsburg steht vor einem personellen Umbruch: Ralf Kellermann, seit 2023 Direktor Frauenfußball, wird seinen zum 30. Juni 2026 laufenden Vertrag auf eigenen Wunsch nicht verlängern und den Klub nach Saisonende verlassen. Damit endet eine fast 18-jährige Erfolgsgeschichte, in der der 57-Jährige den Aufstieg der Wolfsburgerinnen zu einer europäischen Spitzenmannschaft maßgeblich geprägt hat.

Architekt einer Erfolgsgeschichte Seit 2008 bekleidete Kellermann verschiedene Führungsrollen beim VfL: zunächst als Trainer, später in Doppelfunktion als Trainer und Sportlicher Leiter, anschließend ausschließlich als Sportlicher Leiter und zuletzt als Direktor Frauenfußball. In dieser Zeit entwickelte sich der Klub zu einer festen Größe im nationalen und internationalen Wettbewerb. Unter seiner Verantwortung gewannen die VfL-Frauen viele Titel, darunter deutsche Meisterschaften und DFB-Pokalsiege. International markierten die Champions-League-Triumphe 2013 und 2014 den Höhepunkt. Für den erneuten europäischen Titelgewinn 2014 wurde Kellermann als FIFA-Welttrainer des Jahres im Frauenfußball ausgezeichnet.

Abschied mit Dank und neuen Zielen Kellermann beschreibt seinen Entschluss als schweren Schritt. Ausschlaggebend sei der Wunsch, noch einmal eine neue Herausforderung anzunehmen. Zugleich betont er das Vertrauen, das ihm über viele Jahre entgegengebracht worden sei, sowie die enge Zusammenarbeit mit Mitarbeitenden im sportlichen und administrativen Bereich. Bis zu seinem Abschied wolle er sich mit voller Kraft darauf konzentrieren, die laufende Saison erfolgreich zu beenden und den Frauenfußball in Wolfsburg in einem stabilen Zustand zu übergeben.