Ralf Dietrich: „Für uns ist am Sonntag Halbfinale"

Der Abstiegskampf in der Bezirksliga spitzt sich immer weiter zu. Und mit dem SSV Berghausen befindet sich bei noch zwei ausstehenden Spieltagen ein Langenfelder Vertreter mitten unter den Kontrahenten um den Ligaverbleib. Sollte die Mannschaft von Trainer Ralf Dietrich ihr Aufeinandertreffen mit dem Cronenberger SC am Sonntag (15.30 Uhr, Sportplatz Berghausen) vor heimischer Kulisse verlieren, könnte sie bei entsprechenden Ergebnissen auf anderen Plätzen den dann schon sicheren und obendrein bitteren Gang in die Kreisliga A antreten müssen. Allerdings gehen die Berghausener mit einer gänzlich anderen Einstellung in die Partie.
Demnach zeigt sich Dietrich angriffslustig und mit einer positiven Energie vor einem der Entscheidungsduelle am Wochenende. So drehen er und seine Elf den Spieß einfach um: Während sie keine Gedanken an eine eigene Niederlage verschwenden, malen sie sich hingegen die tabellarischen Möglichkeiten aus, die ein Erfolg mit sich brächte. „Wir denken nicht ans Verlieren“, betont Dietrich, „wir sehen die kommenden zwei Spiele als ein kleines Turnier – für uns ist am Sonntag Halbfinale.“
Unrecht hat er hierbei freilich nicht. Die Chancen, die sich Berghausen am kommenden Spieltag eröffnen, sind keine kleinen. Maßgeblich sind die Partien von DV Solingen II und der SG Hackenberg. Beide Klubs rangieren derzeit zwei bzw. einen Zähler vor dem SSV. Sie haben mit dem FSV Vohwinkel, einer Mannschaft im Aufstiegsrennen, und TuSpo Richrath allerdings schwere Aufgaben. Dietrich baut somit einerseits darauf, dass Vohwinkel dringend wichtige Punkte an der Tabellenspitze benötigt und Richrath in der nächsten Saison nicht aufs Derby in Berghausen verzichten will. „Es wären auf den anderen Plätzen keine großen Überraschungen notwendig“, ordnet er entsprechend ein. Damit könnten die Berghausener an beiden Kontrahenten vorbeiziehen, sodass sie sogar den direkten Klassenerhalt wieder in eigener Hand hätten.
Gleichwohl müssen sie hierfür zunächst die eigenen Hausaufgaben erledigen. Grundsätzlich bekräftigt Dietrich sein gutes Gefühl vor der anstehenden Aufgabe. Und auch innerhalb der Mannschaft spürt er eine gewisse Ernsthaftigkeit. Zumindest beim 3:1-Heimsieg über Gräfrath sei sie dennoch nicht verkrampft aufgetreten. Der Übungsleiter hofft auf eine ähnliche Leistung auch gegen Cronenberg. Dem Sport Club bescheinigt er eine spielerisch gute Mannschaft. „Es ist aber auch egal, wer auf der anderen Seite steht“, fordert der Coach.
Der kann sich an das Hinspiel noch gut erinnern: Nach Schlusspfiff hatte sein SSV eine zweimalige Führung verspielt und 2:4 verloren. Es war eine dieser Niederlagen, die Dietrich als überflüssig in sein Heftchen notiert hat. Weil es einige dieser Art sowie allerlei Leistungsschwankungen seiner Elf in der ersten Saisonhälfte gab, wäre ein Abstieg aus seiner Sicht dementsprechend völlig unnötig. Auch wenn er sich noch nicht mit diesem möglichen Szenario beschäftigt, sagt er auf Nachfrage dennoch: „Mir persönlich geht alles, was im Sport negativ passiert, sehr nah.“