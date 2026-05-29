Ralf Dietrich: „Für uns ist am Sonntag Halbfinale" Eine Niederlage gegen den Cronenberger SC könnte den Abstieg des SSV Berghausen besiegeln. Trainer Dietrich gibt sich kämpferisch – und hofft auf Schützenhilfe. von RP / Tobias Brücker · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

Berghausen muss Siegen – Foto: wilhelm gundlach

Der Abstiegskampf in der Bezirksliga spitzt sich immer weiter zu. Und mit dem SSV Berghausen befindet sich bei noch zwei ausstehenden Spieltagen ein Langenfelder Vertreter mitten unter den Kontrahenten um den Ligaverbleib. Sollte die Mannschaft von Trainer Ralf Dietrich ihr Aufeinandertreffen mit dem Cronenberger SC am Sonntag (15.30 Uhr, Sportplatz Berghausen) vor heimischer Kulisse verlieren, könnte sie bei entsprechenden Ergebnissen auf anderen Plätzen den dann schon sicheren und obendrein bitteren Gang in die Kreisliga A antreten müssen. Allerdings gehen die Berghausener mit einer gänzlich anderen Einstellung in die Partie.

So., 31.05.2026, 15:30 Uhr SSV Berghausen Berghausen Cronenberger SC Cronenberg 15:30 live PUSH

Demnach zeigt sich Dietrich angriffslustig und mit einer positiven Energie vor einem der Entscheidungsduelle am Wochenende. So drehen er und seine Elf den Spieß einfach um: Während sie keine Gedanken an eine eigene Niederlage verschwenden, malen sie sich hingegen die tabellarischen Möglichkeiten aus, die ein Erfolg mit sich brächte. „Wir denken nicht ans Verlieren“, betont Dietrich, „wir sehen die kommenden zwei Spiele als ein kleines Turnier – für uns ist am Sonntag Halbfinale.“ Berghausen hofft auf Schützenhilfe Unrecht hat er hierbei freilich nicht. Die Chancen, die sich Berghausen am kommenden Spieltag eröffnen, sind keine kleinen. Maßgeblich sind die Partien von DV Solingen II und der SG Hackenberg. Beide Klubs rangieren derzeit zwei bzw. einen Zähler vor dem SSV. Sie haben mit dem FSV Vohwinkel, einer Mannschaft im Aufstiegsrennen, und TuSpo Richrath allerdings schwere Aufgaben. Dietrich baut somit einerseits darauf, dass Vohwinkel dringend wichtige Punkte an der Tabellenspitze benötigt und Richrath in der nächsten Saison nicht aufs Derby in Berghausen verzichten will. „Es wären auf den anderen Plätzen keine großen Überraschungen notwendig“, ordnet er entsprechend ein. Damit könnten die Berghausener an beiden Kontrahenten vorbeiziehen, sodass sie sogar den direkten Klassenerhalt wieder in eigener Hand hätten.