Ralf Dannullis zurück an alter Wirkungsstätte

Bereits 1977 fand Ralf Dannullis den Weg zum SC Bardenberg. Durchgehend von der Jugend über erste Schritte in der Seniorenabteilung bis hin zur sportlichen Glanzzeit in der Landesliga erfreute uns Ralf mit außerordentlich sportlichen Leistungen. Obwohl sein fußballerischer Einsatz im Vordergrund stand, hat Ralf es sich nicht nehmen lassen, auch oftmals zur besonderen Geselligkeit beizutragen und mit seiner positiven Art für gute Stimmung zu sorgen. Irgendwann beendete er die sportliche Laufbahn in der Altherrenabteilung des Sport Clubs. Seine gelegentlichen Stippvisiten über Jahrzehnte haben gezeigt, dass Ralf seine sportliche Heimat und viele damit verbundene Erinnerungen nicht vergessen konnte.

Nur passiv war aber nichts für den leidenschaftlichen Kicker. Dies führte zu der einen oder anderen langfristigen Trainertätigkeit im Jugendbereich in Pannesheide, KBC und Straß. Genau dort, bei der Sportvereinigung Straß, übernahm er als Coach die Seniorenmannschaft bis Mitte 2022. Stets in Kontakt erfuhr der Sport Club von seiner möglichen Verfügbarkeit, nutze die Chance zu ausführlichen Gesprächen.