Ralf Cordes übernimmt ab Sommer die U19 der Weißen Elf Nordhorn Trainerfrage geklärt

Der VfL Weiße Elf Nordhorn stellt frühzeitig die Weichen für die Zukunft seiner Nachwuchsarbeit: Ab dem kommenden Sommer übernimmt Ralf Cordes die Verantwortung für die U19 des Vereins. Der Inhaber der A-Lizenz folgt damit auf der wichtigsten Ausbildungsstufe im Jugendbereich und soll die Durchlässigkeit in den Seniorenfußball weiter stärken.

Die Verpflichtung von Cordes ist für den Verein weit mehr als ein Trainerwechsel. Vielmehr versteht die Weiße Elf die Entscheidung als klares Bekenntnis zur eigenen Vereinsphilosophie, die auf nachhaltige Entwicklung, klare Strukturen und die gezielte Förderung eigener Talente ausgerichtet ist. In diesen Punkten sieht der Klub eine große Übereinstimmung mit dem neuen U19-Trainer – sowohl auf fachlicher als auch auf menschlicher Ebene. Volker Friese ordnet die Personalie entsprechend ein: „Das ist für uns ein Meilenstein zur nachhaltigen Absicherung unserer Vereinsphilosophie. Wir wollen junge Eigengewächse gezielt entwickeln und perspektivisch im Seniorenfußball etablieren. Mit Ralf gewinnen wir einen Trainer, der genau für diesen Weg steht.“

Auch Jugendleiter Justin Löffler zeigt sich überzeugt von der Entscheidung. „Ich bin total begeistert, dass wir Ralf für unseren Weg begeistern konnten. Davon profitieren nicht nur unsere U19-Spieler, sondern auch unsere jüngeren Trainer, die enorm von seiner Erfahrung und Arbeitsweise lernen werden“, betont Löffler und verweist damit auf den übergeordneten Ansatz der Nachwuchsarbeit im Verein. Inhaltlich soll Cordes’ Arbeit klar strukturiert sein. Neben der klassischen Betreuung der U19 wird der Aufbau eines sogenannten Talentteams ein zentraler Bestandteil seines Aufgabenbereichs sein. In diesem sollen ausgewählte Spieler aus der C-, B- und A-Jugend über den regulären Trainingsbetrieb hinaus individuell gefördert und gezielt weiterentwickelt werden.