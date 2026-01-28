Ralf Cordes neuer U19-Trainer beim VfL Weiße Elf Nordhorn

– Foto: Volker Friese

Der VfL Weiße Elf Nordhorn setzt ein deutliches Zeichen für nachhaltige Nachwuchsarbeit. Mit Ralf Cordes übernimmt ab der kommenden Saison ein ausgewiesener Fußballfachmann die U19 und soll die Talente gezielt an den Herrenbereich heranführen.

Die Verpflichtung ist aus Sicht des Tabellenfünften der Bezirksliga Weser Ems 3 weit mehr als eine gewöhnliche Personalentscheidung. Vielmehr versteht sie sich als klares Bekenntnis zur eigenen Philosophie, die auf langfristige Entwicklung, klare Strukturen und die Förderung eigener Talente setzt. Cordes steht für genau diesen Ansatz, sowohl fachlich als auch menschlich.

Volker Friese sprach in diesem Zusammenhang von einem wichtigen Schritt für die Zukunft des Vereins. „Das ist für uns ein Meilenstein zur nachhaltigen Absicherung unserer Vereinsphilosophie. Wir wollen junge Eigengewächse gezielt entwickeln und perspektivisch im Seniorenfußball etablieren. Mit Ralf gewinnen wir einen Trainer, der genau für diesen Weg steht“, so Friese.

Auch Jugendleiter Justin Löffler zeigte sich sehr zufrieden mit der Entscheidung. Er betonte, dass nicht nur die Spieler der U19 von der Erfahrung des neuen Trainers profitieren werden. „Auch unsere jüngeren Trainer können viel von seiner Arbeitsweise lernen“, sagte Löffler.

Ein zentraler Bestandteil von Cordes’ Arbeit soll der Aufbau eines sogenannten Talentteams sein. Spieler aus der C-, B- und A-Jugend sollen dabei zusätzlich zum regulären Trainingsbetrieb individuell gefördert werden. Ziel ist es, die U19 noch enger an die zweite und erste Mannschaft heranzuführen und den Übergang in den Seniorenfußball klarer zu strukturieren.