Ralf Beisel Foto: Leon Stelke / Fupa.net

Ralf Beisel soll es beim TSV Sensbachtal richten A-Ligist TSV Sensbachtal trennt sich von Till Hofmann und setzt fortan auf den Trainer-Routinier Verlinkte Inhalte Kreisliga A Odenwald Sensbachtal Till Hoffmann Ralf Beisel

Sensbachtal. Der TSV Sensbachtal geht 2025/26 in seine dritte Spielzeit in der Kreisliga A. Für den Club aus der Oberzent ist das eine neue Rekordmarke, waren die Fußballer vom Buckelweg in den letzten zwei Jahrzehnten doch mehr oder weniger eine Fahrstuhlmannschaft zwischen A- und B-Liga. Jetzt gehören sie in ihrer Klasse fast zum Inventar.

Im letzten Sommer legte der TSV einen Start nach Maß hin: Fünf Spiele gewann die Elf in Serie und war zwischenzeitlich sogar Spitzenreiter. Sie zeigten neben der bemerkenswerten spielerischen Leichtigkeit auch das, was man Moral nennt: Sie nahmen bedingungslos die Zweikämpfe an. Tugenden eben, die Erfolgserlebnisse bescheren.

Wenn man genau hinschaute, dann war es vielleicht auch ein wenig der Spielplan, der es mit den Sensbachtalern besonders gut meinte. Die Siegesserie riss, auch, weil die Gegner, die kamen, ein anderes Kaliber waren. Der TSV war wieder im Liga-Alltag angekommen und musste sich im einstelligen Tabellenmittelfeld behaupten. Ein 5:1 gegen Kreisoberliga-Absteiger TV Hetzbach, sowie ein eindrucksvolles 7:2 beim Vorsaison-Fünften TSV Neustadt ließen aufhorchen. Starkes Punktepolster erarbeitet