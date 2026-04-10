Raketenstart bringt VfB Uerdingen den nächsten Sieg

Spieltag 27 in der Kreisliga A Kempen-Krefeld: Nach der Niederlage im Topspiel gegen Anadolu Türkspor will der VfB Uerdingen am Freitag beim SC Niederkrüchten direkt wieder siegen - dank einer starken Anfangsphase gelang das auch. Weil der VfR Fischeln II spielfrei hat, kann der TuS Gellep den Kellerrivalen auf vier Punkte distanzieren. Allerdings: Es geht zum SC Schiefbahn.
28. Spieltag
Fr., 17.04.26 19:30 Uhr Hülser SV - SC Niederkrüchten
So., 19.04.26 12:00 Uhr TSV Meerbusch III - SSV Strümp
So., 19.04.26 13:00 Uhr TuRa Brüggen II - VfR Krefeld-Fischeln II
So., 19.04.26 15:00 Uhr FC Hellas Krefeld - Anadolu Türkspor Krefeld
So., 19.04.26 15:00 Uhr TSV Kaldenkirchen - SC Rhenania Hinsbeck
So., 19.04.26 15:00 Uhr TuS Gellep - SC Waldniel
So., 19.04.26 15:30 Uhr DJK VfL Willich - TSV Krefeld-Bockum II
So., 19.04.26 15:30 Uhr VfB Uerdingen - SC Viktoria 07 Anrath
29. Spieltag
Fr., 24.04.26 20:00 Uhr SSV Strümp - DJK VfL Willich
Fr., 24.04.26 20:00 Uhr SC Niederkrüchten - FC Hellas Krefeld
So., 26.04.26 13:00 Uhr VfR Krefeld-Fischeln II - VfB Uerdingen
So., 26.04.26 15:00 Uhr TSV Krefeld-Bockum II - TuS Gellep
So., 26.04.26 15:00 Uhr SC Schiefbahn - TuRa Brüggen II
So., 26.04.26 15:15 Uhr SC Rhenania Hinsbeck - TSV Meerbusch III
So., 26.04.26 15:15 Uhr Anadolu Türkspor Krefeld - TSV Kaldenkirchen
So., 26.04.26 15:30 Uhr SC Viktoria 07 Anrath - Hülser SV
Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.
