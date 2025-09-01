Rake trifft doppelt beim Sieg der SG Beckedorf/Ritterhude

In der Frauen Bezirksliga Lüneburg West setzte sich die SG Beckedorf/Ritterhude am 4. Spieltag deutlich gegen den TSV Brunsbrock durch. Fabienne Rake erzielte dabei einen Doppelpack.

Schon in der ersten Halbzeit sorgte Beckedorf/Ritterhude mit viel Druck für klare Verhältnisse. Nach Treffern von Celine Büttelmann und Laura Schmidt erhöhte Rake kurz vor der Pause auf 3:0. Zwar kam Brunsbrock im zweiten Durchgang durch Anne Martens per Elfmeter zum Anschluss, doch Alina Kansy stellte den alten Abstand wieder her. Rake setzte in der 87. Minute mit ihrem zweiten Treffer den Schlusspunkt.

SG-Trainer Jan-Luca Grobe lobte seine Mannschaft für den Auftritt: „Von Beginn an übernahmen wir die Kontrolle und ließen am Ausgang der Partie keine Zweifel aufkommen. Mit hohem Druck setzten wir den Gegner frühzeitig unter Druck und unterbanden konsequent dessen Spielaufbau.“ Für ihn war der Sieg ein Beweis der mannschaftlichen Geschlossenheit: „Am Ende stand ein souveräner und verdienter Sieg, der die starke Mannschaftsleistung unterstrich.“

„Absolut verdienter Sieg für Beckedorf/Ritterhude. Wir haben extreme Schwierigkeiten im Herausspielen aus der eigenen Hälfte gehabt und waren im Zweikampf zu sanft“, analysierte TSV-Coach Lennart Gerken nach dem Spiel. Im zweiten Durchgang stellte Brunsbrock um und kam zum Anschlusstreffer, fand danach aber nicht mehr ausreichend ins Spiel. „Auch wenn’s heute schmerzt, werden wir den Abend als Lerneffekt mitnehmen“, so Gerken abschließend.