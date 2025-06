Raith wird Spielertrainer der SG Röfingen/Konzenberg/Mönstetten

Bereits bei der Generalversammlung des FC Konzenberg gab Rene Raith bekannt, dass Amt des Abteilungsleiters nicht mehr auszuüben. Als Gründe gab der 24 Jährige an, sich auf die Trainerausbildung zu konzentrieren. Diese wird er auch in diesem Jahr noch starten.

Wenige Wochen später, nach dem Rückzug von Steffen Brennig als Trainer der SG Röfingen/Konzenberg/Mönstetten, traten die Verantwortlichen der SG an Rene Raith heran, um ihm das Angebot zu geben, die ersten Schritte als Trainer in seinem Heimatverein zu gehen. Ohne große Überlegung nahm er das Amt an und hat nun ab dem 1.7.2025 das Heft des Handelns in der Hand.