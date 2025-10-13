Raith-Festspiele sorgen für einen klaren Heimerfolg

Unkonzentriertheiten und ungewohnte Schwächen bei der SG Röfingen/Konzenberg/Mönstetten sorgen in mehreren Phasen der Partie gegen Türk Genclerbirligi Günzburg für Staunen bei Verantwortlichen und Zuschauern. Am Ende sorgt vor allem die individuelle Klasse von Spielertrainer Rene Raith für einen doch noch klaren 5:1 Sieg. Die ersten 15 Minuten hatte die SG das Spiel noch gut im Griff und jeder erwartete nach dem 1:0 in der 4. Minute durch Rene Raith noch einen ruhigen Nachmittag. Folglich schlief der Kampfeswillen aber ein und die Gäste aus Günzburg kamen sichtlich besser in die Partie. Immer wieder liefen sie an und stellten die Defensive der Heimmannschaft vor Probleme, auch wenn meistens der letzte entscheidende Pass fehlte.

Nichtsdestotrotz hatte aber auch Raith noch die ein oder andere Möglichkeit und hätte das Ergebnis schon vor der Halbzeit nach oben schrauben können. Auch die zweite Halbzeit startete wie der erste Durchgang. Die Raith- Jungs hatten das Spiel gut im Griff und konnten durch einen Doppelschlag von Raith selbst auf 3:0 stellen (65. Minute und 74. Minute). Es schien alles gelaufen, doch wieder schlichen sich Unkonzentriertheiten in die Heimelf. Nur zwei Minuten nach dem 3:0 konnte Gästeangreifer Samet Kargi auf 1:3 verkürzen. Die im bisherigen Saisonverlauf so zuverlässige Defensive ließ sich überrumpeln und konnte mit drei Leuten einen Günzburger Spieler nicht stoppen. Beim ersten Versuch rettete noch der Pfosten, beim Abpraller stand Kargi dann aber goldrichtig und erzielte den Anschlusstreffer.