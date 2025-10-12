– Foto: SV Budberg / Temath

Raitersaich II gewinnt Spitzenspiel knapp Verlinkte Inhalte BK2 Eschenbach II Raitersaich II

Im heutigen Spitzenspiel, hat der Verfolger vom SV Raitersaich ll den Spitzenreiter aus Wolframs-Eschenbach ll zu Gast. Die Mannschaften tasteten sich die ersten Minuten etwas ab und konnten sich keine klaren Torchancen erarbeiten.

Bis Wurzbacher nach einem weiten Ball von Götz den Ball gut zum freistehenden Da Silva links am Strafraum ablegte. Geistesgegenwärtig nimmt er den Ball mit Links mit schließt mit selbigen sofort ab. Den Ball nicht perfekt getroffen aber dennoch platziert genug, holperte dieser ins rechte Eck zum 1:0(12.).

So spielte die Heimelf auch weiter nach vorne und lies die Gäste kaum ins Spiel kommen. Mit weiten Bällen konnten viele Chancen kreiert werden, leider fanden diese aber keine nennenswerte Aktionen aufs Tor der Gäste. Genauso die Gäste, spielten das ein oder ander mal ihre Konter zu nachlässig aus. Wenn auch mal durch Hampel eine schöne Bogenlampe fasst das Ziel im Netz finden konnte. Die Rechnung hat er aber ohne den heutigen Spitzenkeeper des SVR Michi Postl gemacht. Der den Ball sehenswert über den Querbalken lenken konnte. So auch der Halbzeitstand 1:0.