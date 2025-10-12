Raitersaich 2 gewinnt Spitzenspiel knapp

Die Mannschaften tasteten sich die ersten Minuten etwas ab und konnten sich keine klaren Torchancen erarbeiten.

Im heutigen Spitzenspiel, hat der Verfolger vom SV Raitersaich ll den Spitzenreiter aus Wolframs-Eschenbach ll zu Gast.

So spielte die Heimelf auch weiter nach vorne und lies die Gäste kaum ins Spiel kommen.

Bis Wurzbacher nach einem weiten Ball von Götz den Ball gut zum freistehenden Da Silva links am Strafraum ablegte. Geistesgegenwärtig nimmt er den Ball mit Links mit schließt mit selbigen sofort ab. Den Ball nicht perfekt getroffen aber dennoch platziert genug, holperte dieser ins rechte Eck zum 1:0(12.).

Mit weiten Bällen konnten viele Chancen kreiert werden, leider fanden diese aber keine nennenswerte Aktionen aufs Tor der Gäste.

Genauso die Gäste, spielten das ein oder ander mal ihre Konter zu nachlässig aus. Wenn auch mal durch Hampel eine schöne Bogenlampe fasst das Ziel im Netz finden konnte.

Die Rechnung hat er aber ohne den heutigen Spitzenkeeper des SVR Michi Postl gemacht. Der den Ball sehenswert über den Querbalken lenken konnte.

So auch der Halbzeitstand 1:0.

In der zweiten Hälfte konnten sich die Gäste mehr Spielanteil erarbeiten und starteten Offensiver.

So hatte der SVR aber auch mehr Platz vorne. So konnte Pohl ein weiteres mal Da Silva in den 16 links tief freispielen. Der musste den Ball dem am 11m Punkt mitgelaufenen Schütz nurnoch quer legen und dieser schob lässig zum 2:0(52.) ein.

Jetzt schien es als hätte es die Heimelf in den eigenen Händen das Spiel zu entscheiden. Konnten die Klarheit nach vorne aber nicht mehr gut zu Ende spielen.

So war es dann auch in der 68. Minute, dass Postl den Ball nachlässig entlang der Kette laufen lassen wollte. Dabei aber den anlaufenden Henkelmann nicht richtig einschätze und anschoss. Der Ball trudelte so ins leere Tor zum 2:1.

So hatten die Gäste wieder Blut geleckt und liefen durchwegs vorne an. Sie konnten aber durch einen sehenswerten Seitfallzieher von Hampel den heutigen dennoch Klasse haltenden Keeper Postl nicht noch einmal bezwingen.

Ein Freistoß in den Schlussminuten, lenkte er wieder ein weiteres Mal glänzend über die Latte und sicherte dem SVR II einen hart umkämpften Dreier im Spitzenspiel.