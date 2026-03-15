Raistings Coach Franz vermisst bei seiner Mannschaft Herz und Leidenschaft

Fußball; Saison 2025/26; Bezirksliga; Viktor Neveleing (in Rot) vom Raisting im Heimspiel gegen die U23 des FC Deisenhofen am 15. März 2026 – Foto: Roland Halmel

Der SV Raisting unterliegt Deisenhofen und rutscht näher an die Abstiegszone. Trainer Johannes Franz kritisiert den blutleeren Auftritt seiner Elf.

Die Teams im Tabellenkeller der Bezirksliga Süd punkten fleißig. Der SV Raisting ging dagegen zum zweiten Mal in Folge leer aus. Nach der 0:2 (0:0)-Heimniederlage gegen die U23 des FC Deisenhofen ist die Abstiegszone nur noch drei Punkte entfernt. „Das scheint bei der Mannschaft aber noch nicht angekommen zu sein. Sie hat gespielt, als wenn wir im sicheren Mittelfeld rangieren würden“, monierte SVR-Coach Johannes Franz den blutleeren Auftritt seiner Elf gegen den Tabellensiebten vor allem in der ersten Hälfte. „Da haben mir das Herz und die Leidenschaft gefehlt“, ärgerte sich Franz. Erst nach der Pause wachte seine Mannschaft auf. Aber letztlich reichte es nicht, um gegen die FCD-Youngster zu punkten. „Dabei wäre das ein schlagbarer Gegner gewesen“, bekannte Franz mit Blick auf die kommenden schweren Aufgaben ausschließlich gegen Teams aus der oberen Tabellenhälfte.

Zwei Änderungen bei Raisting in der Startelf

Bei den Raistingern gab es gegenüber der Aufstellung zur vorangegangenen Woche zwei Änderungen in der Startelf: Maximilian Neufing und Victor Neveling begannen anstatt Korbinian Hibler und Sebastian Baur. Die Hausherren fanden zunächst nur schwer ins Spiel. Die ballsicheren Gäste hielten das Spielgerät geschickt lange Zeit in ihren Reihen und lauerten auf Möglichkeiten. Bei zwei guten Gelegenheiten lag die Deisenhofener Führung schon früh in der Luft (8., 12.). Mit Glück, Geschick und Torhüter Urban Schaidhauf hielt der SVR aber zunächst die Null.

Coach Franz ärgert sich über billiges Gegentor

Erst Mitte der ersten Hälfte machten sich die Hausherren offensiv bemerkbar. Lukas Matz versuchte es per Kopf und Fuß (24., 25.) – beide Male erfolglos. Danach scheiterte Neveling nach einem Solo am Gästekeeper Bastian Amann (27.). Nach einer weiteren Großchance der Deisenhofener (28.), die SVR-Verteidigung kratzte den Ball gerade noch von der Linie, schlug es aber im Raistinger Gehäuse ein. Mit einem Doppelpass hebelten die Deisenhofener die Deckung der Hausherren aus, ehe Marco Bisignano zum 1:0 vollendete (29.). „Viel zu billig“, schimpfte Franz nach dem Rückstand, der sein Team bis zur Pause lähmte.

Erst nach seiner Kabinenansprache wachten die Raistinger wieder auf. Nur 30 Sekunden nach dem Wiederanpfiff verstolperte Matz den Ausgleich, Frederik Specht setzte den Nachschuss neben das Tor. Keine halbe Minute später knockte Specht den FCD-Schlussmann mit einer Direktabnahme vorübergehend aus. In der Folge blieb der SVR am Drücker. Matz scheiterte am gegnerischen Torhüter (56.), Maximilian Neufing traf nach einem gut vorgetragenen Angriff der Hausherren nur den Pfosten (64.). Effektiver zeigten sich die Gäste, die ihre erste gefährliche Aktion nach dem Wechsel sofort in Zählbares ummünzten. Nach einer Ecke köpfte Luke Gandl den Ball platziert zum 2:0 in den Winkel (70.). Die Hausherren zeigten sich danach bemüht, klare Torchancen erarbeiteten sich die Raistinger aber nicht mehr. Spätestens nach der Ampelkarte gegen Benedikt Stechele in der Schlussphase (87.) war die Partie gelaufen.

Statistik

SV Raisting - FC Deisenhofen U23 0:2 (0:1) Tore: 0:1 (29.) Bisignano, 0:2 (70.) Gandl. Gelbe Karten: Raisting 2, Deisenhofen 1. Gelb-rote Karte: Raisting: Stechele (87.). Schiedsrichter: Jonathan Wagner. Zuschauer: 75.