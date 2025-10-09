Raistinger Minmalismus: SVR schießt zu wenig Tore

Raisting – Johannes Franz hatte eine unruhige Nacht. Das lag nicht so sehr an seinen beiden Kindern, die ihren Vater aus dem Schlaf holten. Dem Trainer des SV Raisting ging die 1:2-Niederlage, die sein Team in Geiselbullach erlitten hatte, nicht mehr aus dem Kopf. „Nach so einem Spiel macht man sich Gedanken und hinterfragt Vieles“, räumte er ein.

Völlig überraschend holte seine Mannschaft beim Tabellenführer SV Planegg ein 1:1, schlug dann den Siebten MTV München (1:0), nahm beim Neunten in Pullach (1:1) wieder einen Punkt mit und besiegte den drittplatzierten TSV Gilching (1:0). Vier Tore, acht Punkte, viel mehr Minimalismus geht fast nicht. Der holprige Saisonstart mit mageren fünf Zählern schien vergessen und das Team bestens gerüstet für die bevorstehenden Vergleiche mit der Konkurrenz aus der Abstiegszone.

Zu schaffen machte ihm vor allem die Art und Weise der Niederlage. Der Coach wähnte seine Mannschaft eigentlich über dem Berg, nachdem sie im September kein einziges Spiel verloren hatte. „Acht Punkte waren extrem stark für die Gegner, die wir hatten“, stellte er zufrieden fest.

Raistinger Minimalismus als Knackpunkt

Dass gleich das erste Spiel in die Binsen ging, hatte Gründe. „Wir waren in der Defensive nicht so griffig wie zuletzt“, monierte Franz. Nur zwei Gegentreffer hatte seine Elf im September kassiert. Das war kein Vergleich mehr mit dem Durcheinander in den Begegnungen zuvor, die einen bekennenden Defensivspezialisten wie Franz an den Rand des Wahnsinns brachten. 16 Mal schlug es in sieben Partien im Raistinger Kasten ein.

Weil sich die ganze Mannschaft seit dem Spiel in Planegg konsequent an der eigenen Abwehrarbeit beteiligte, ließ sich auf einmal eine weitere Schwäche gut kompensieren. Der SVR schießt so gut wie keine Tore. Im Schnitt ist es ein Treffer pro Partie.

Kreativität mit Ball lässt zu wünschen übrig

„Wir tun uns extrem schwer mit dem Ball“, so Franz. Er räumt ein, dass seinen Kickern sowohl die zündenden Ideen als auch die Gefährlichkeit fehlen, um in der Offensive Spiele zu entscheiden. Kommen die Raistinger in die Nähe des gegnerischen Strafraums, werden sie auf einmal berechenbar. Der Trainer hat aus der Not eine Tugend gemacht und fleißig Standards trainiert, was sich auch auszahlte. Aber die Strategie basierte auf der Voraussetzung, dass der Gegner selber kaum zu Chancen kommt und entweder wenig oder gar nichts aus ihnen macht.

In Geiselbullach scheiterte dieser Plan früh, weil der Neuling schnell ein Tor erzielte und vor der Pause noch ein zweites nachlegte. Der Tabellenelfte der Bezirksliga Süd besaß fortan den Ball und damit die Bürde, selbst initiativ zu werden. Vor allem musste er mindestens zwei Tore schießen, was in dieser Saison erst ein einziges Mal gelang.

„Gerade gegen einen Gegner, der dann hinten drinsteht, ist das schwer“, gab Franz zu. Da präsentierten sich der MTV München, der SV Pullach und der TSV Gilching wesentlich entgegenkommender, weil sie den Raistingern das erste Tor ermöglichten und damit auch von der Last befreiten, selbst initiativ zu werden. Nur in Planegg holte die Mannschaft einen Rückstand auf.

Alarmstimmung nach 1:2 in Geiselbullach

Warum die taktische Disziplin ausgerechnet in Geiselbullach verloren ging, blieb dem Coach unerklärlich. „Wir haben nichts geändert zu den Spielen davor.“ Er hatte sein Team erneut defensiv eingestellt. Das war auch nötig, denn der Aufsteiger war in der Bringschuld, wenn er die Abstiegszone verlassen wollte. Dass sich der TSV trotzdem den Dreier sicherte, sorgt für Alarmstimmung bei Franz. Der Oktober war mit Partien gegen die Abstiegskandidaten Geiselbullach (13.), BCF Wolfratshausen (16.) und den SV Polling (14.) sowie den SV Untermenzing (8.) eigentlich dazu auserkoren, die eigene Scheune für den Winter zu füllen.

Doch die jüngste Leistung lässt berechtigte Zweifel zu. „Ich hoffe, dass es jetzt endgültig bei jedem angekommen ist“, erwartet Franz, dass sich seine Kicker wieder auf das Wesentliche besinnen. Will heißen: verbissen verteidigen und dem Gegner keine Ruhe gönnen. „Wenn das nicht der Fall ist, haben wir ein Problem“, macht sich der Trainer nichts vor. Seine Spieler hoffentlich auch nicht.