Raistinger Erfolgsserie hält auch im Derby

Die Raistinger freute das, denn durch den 2:1-Erfolg sind sie weiter drauf und dran, womöglich sogar noch den direkten Klassenerhalt zu schaffen. Die gestrige Partie eingerechnet, holte das Team von Roland Perchtold aus den vergangenen sechs Partien satte 16 Punkte. Gleichwohl gibt sich der SVR-Coach zurückhaltend: „Es wird noch ganz, ganz schwer.“ Der Vorsprung auf Tabellenplatz 13, der den direkten Abstieg bedeuten würde, beträgt auch nur zwei Punkte. Die jüngste Erfolgsserie hat die Mannschaft in positivem Sinne beeinflusst. „Man sieht es an der Körpersprache.“

Raisting – Ein Derby taugt oftmals dazu, die aktuellen Verhältnisse auf den Kopf zu stellen. Im gestrigen Nachbarduell in der Kreisklasse 3 zwischen dem gastgebenden SV Raisting II und der SG Wielenbach/Pähl ergab sich allerdings für keinen der Kontrahenten eine Trendumkehr.

Zufrieden war Perchtold mit dem Ergebnis, am Auftritt gefiel ihm nicht alles. „Bei den Kontern müssen wir effektiver sein.“ In der zweiten Hälfte verpassten es die Raistinger einige Male, ihre Führung auszubauen. So wurde es – nach dem 1:2-Anschlusstreffer durch SG-Torjäger Lino Missel (79.) – nochmals spannend. Der Gegner „hat alles gegeben und gezeigt, dass er eine gute Mannschaft hat“, sagte Perchtold. Und auch wenn es für die Gäste nüchtern betrachtet um nichts mehr ging, „so ist es halt immer noch ein Derby“, betonte Perchtold.

Auf Wielenbacher und Pähler Seite herrschte – einmal mehr – Ernüchterung. Drei Niederlagen, nur ein Sieg, so lautet die Bilanz aus den vergangenen vier Partien. „Die Einstellung passt, aber spielerisch ist es mau“, sagte SG-Trainer Wolfgang Greiner.