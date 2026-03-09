Raisting verpasst Überraschung in Olching – SVR scheitert am Aluminium Bezirksliga Süd von Andreas Mayr · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

Enttäuscht: SVR-Coach Hannes Franz (l.) wusste mit dem 0:2 in Olching ebenso wenig anzufangen wie Benedikt Stechele (r.). Mehrmals trafen die Raistinger die Latte. – Foto: Andreas Mayr

Zwei Lattentreffer in zehn Minuten, doch am Ende steht eine 0:2-Niederlage. Trainer Franz hadert mit der fehlenden Effizienz seiner Mannschaft.

Am Olchinger Fußballplatz blühten am Samstag die Frühlingsgefühle auf. Aperol wurde kredenzt, Lounge-Sessel aufgestellt, die Menschen kamen mit Sonnenbrillen und guter Laune. Nicht ganz ins Bild passte der SV Raisting, der Spieler für Spieler das Feld verließ und nicht so genau wusste, was er mit diesem Spiel anfangen sollte. „Schwer, alles zu sortieren“, bemerkte auch Trainer Johannes Franz. Auf der einen Schale der Waage drückte das Ergebnis von 0:2 beim Tabellenführer nach unten, auf der anderen drei Torchancen der obersten Güteklasse, darunter zwei Lattentreffer in den ersten zehn Minuten. Raisting trifft zweimal an die Latte Ja, sie hätten den nächsten großen Wirkungstreffer setzen können in der Bezirksliga Süd. Beim Aufwärmen hatte der Coach noch das Gefühl, eine schläfrige Truppe anzuleiten, doch das änderte sich gleich nach dem Anpfiff – und den beiden Schlüsselszenen. Lattentreffer eins entsprang dem Zufall. Nach einem Querschläger der Olchinger Abwehr hielt Lukas Matz direkt drauf. Szene zwei ging auf einen schönen Angriff mit mehreren Abschlüssen zurück. Die klarste setzte Frederick Specht aus elf Metern ans Gestänge. „Ob das Spiel in unsere Richtung geht, kann man nie wissen. Aber du kannst dich belohnen“, sagt der SVR-Coach.