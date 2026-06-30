Raisting setzt „junges, dynamisches Team" – Youngster kommt aus Dießen Bezirksliga Oberbayern von Christian Heinrich · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

Fußball; Saison 2025/26; Bezirksliga; Maximilian Neufing vom SV Raisting (in Schwarz) im Auswärtsspiel beim SV Waldeck-Obermenzing am 22. März 2026 – Foto: Andreas Mayr

Bezirksligist SV Raisting will kommende Saison mit einem jungen Team zum Erfolg kommen. Ein Neuzugang aus Dießen passt genau in diese Kategorie. Allerdings muss der SVR auch einen weiteren Abgang verschmerzen.

Nach den ersten vier Trainingseinheiten in der Vorbereitung auf die neue Saison bringt Peter Bootz die Situation beim SV Raisting folgendermaßen auf den Punkt: „Es ist ein junger Kader und ein alter Trainer.“ Mit dem Trainer meint der 63-Jährige sich selbst, wobei das Thema Alter natürlich relativ ist und einzig die Erfahrung zählt. Anders gestaltet es sich bei der Zusammensetzung seiner Mannschaft, die der Coach als „junges, dynamisches Team“ anpreist. Weitere Bekanntgabe von Neuzugängen beim SV Raisting am 1. Juli Noch mag der Übungsleiter aber weder Alter noch Namen seiner Neuzugänge nennen, die sich zu dem 15-köpfigen Spielerstamm gesellen. Bis zur großen Bescherung am 1. Juli will er noch warten mit der Bekanntgabe der Verstärkungen. Nicht dass vor dem Ende der Wechselfrist noch irgendwelche kuriosen Dinge geschehen. So lange bleibt beim Bezirksligisten fast alles streng geheim.

Simon Holzinger wechselt vom Nachbarn MTV Dießen zum SV Raisting Bei seiner Verpflichtung zur Geheimhaltung macht Bootz immerhin eine Ausnahme. Mit Simon Holzinger gibt er die erste Verstärkung bekannt. Der 21-Jährige vom MTV Dießen ist ein Kicker nach seinem Geschmack. „Er hat den Biss, er will das“, lobt er den Mittelfeldspieler, der seinen Job vorwiegend auf der Außenbahn versieht. Dort gelangen dem Rechtsfuß in der vergangenen Saison beachtliche 15 Tore und fünf Vorlagen für den Kreisklassisten. Mit dieser Bilanz avancierte er zum zweiteffektivsten Angreifer beim MTV. An gut einem Viertel der Dießener Treffer war er beteiligt. Trainer Peter Bootz bittet das Umfeld beim SV Raisting bei den Zugängen um Geduld Bootz weiß jedoch, dass Holzinger bei allem persönlichen Ehrgeiz erst einmal die Umstellung von der Kreisklasse auf die Bezirksliga vollziehen muss. Was genauso für all diejenigen jungen Kicker gilt, deren Namen noch nicht genannt werden dürfen. „Man muss geduldig sein, Spieler, Trainer und das Umfeld“, bittet Bootz schon mal um Nachsicht, bis sich die Youngster beim SVR und in der neuen Liga richtig eingelebt haben. Er selbst jedenfalls geht mit Freude an seine neue Aufgabe heran. „Das ist genau meine Welt.“