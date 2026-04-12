Raisting rutscht nach 1:3 gegen Pullach auf Relegationsrang

Fußball; Saison 2025/26; Bezirksliga; 25. Spieltag SV Raisting (in roten Trikots) im Heimspiel gegen den SV Pullach am 11. April 2026 – Foto: Wolfgang Johann Lindner

Elfmeter verschossen, bei Standards geschlafen, individuelle Patzer. Der SV Raisting verlor trotz guter Moral das wichtige Heimspiel gegen Pullach.

Es war nur eine Frage der Zeit, bis auch der SV Raisting wieder im Keller der Bezirksliga ankommt. An diesem Wochenende ist es passiert. Während die formstarken Kicker aus Geiselbullach ihren nächsten Sieg einfuhren, verlor der SVR daheim mit 1:3 (0:1) gegen Pullach und rutschte auf Platz zwölf ab. Damit belegen nun vier Oberland-Klubs die vier Ränge zur Abstiegsrelegation. Das Unheil der ganzen Saison reflektierte sich in diesem Spiel. Unerklärliche Unsicherheiten bei Standards, individuelle Patzer und ein Mangel an verwerteten Chancen ergeben einen ungenießbaren Mix, der für Raistings Misere verantwortlich ist. „Ein Zusammenspiel aus allem“, nennt’s Trainer Johannes Franz.

Raisting legt fulminanten Start hin, schießt aber kein Tor

Genauso galt mal wieder: Die grundsätzliche Richtung der Mannschaft passte. „Jeder hat alles probiert, das Spiel zu uns zu lenken“, sagte Hannes Franz. Die Startelf der vergangenen Woche rechtfertigte das Vertrauen, sie stand unverändert gemeinsam auf dem Feld. „Ich ändere ungern was. Sie haben es sich verdient“, betonte der Coach. 25 annähernd einwandfreie Minuten schufen sie als folgerichtige Fortsetzung zum Sieg über den MTV München, als das Team zum ersten Mal zurückgemeldet hatte, dass es „bereit für den Abstiegskampf ist“, so Franz. Der Erfolg setzte weitere Kräfte frei. Tempo und Intensität suchten ihresgleichen in der Startphase gegen Pullach. Nur dieses verflixte Tor fiel einfach nicht, egal, was sie probierten. „Früher oder später musst du in Führung gehen“, hielt Hannes Franz fest.

Höhepunkt des Chancenwuchers: Viktor Neveling verschießt Elfmeter

Viktor Nevelings ungewohnter Fehlschuss vom Elfmeterpunkt (18.) schloss Raistings Sturm-und-Drang-Periode mit unbefriedigendem Resultat ab. „Das i-Tüpfelchen an vergebenen Chancen“, sagte der Coach dazu. Nach der ersten Welle war die Luft raus beim SVR, auch wenn die Partie danach noch zu gewinnen gewesen wäre. Doch mit dem 0:1 (37.) brach das Schicksal über die Raistinger herein. Alles begann mit einem ungelösten Dauerthema. Nach einem Eckball klärte die SVR-Abwehr nicht final, einen Rückraumschuss aus 14 Metern parierte Torwart Urban Schaidhauf zwar noch, doch er rutschte über die Torlinie. „Äußerst unglücklich“, merkte Franz an. Es lässt aber nicht das universelle Problem außer Acht. Seine Mannen lassen sich viel zu häufig bei ruhenden Bällen ausmanövrieren. Franz ist ratlos, simulieren könne man das kaum, weil die abgewehrten Bälle ja kreuz und quer vor dem eigenen Kasten landen können. „Da muss einfach mehr Überzeugung rein. Es geht mehr um die Tugend als das nackte Training“, betont er.

Raisting leistet sich zu viele individuelle Fehler

Das 0:1 war mitnichten ein klarer Wegweiser, der in Richtung Niederlage zeigte. Direkt danach schoss Benedikt Stechele einen Ball an die Latte, Lukas Matz scheiterte aus spitzem Winkel alleine vor dem Pullacher Tor. „Wir haben uns gut erholt“, sagt Franz. Dasselbe ließ sich auch über die Minuten nach dem 0:2 sagen, als Hermann Sigl Raisting nochmals nach einer Ecke heranbrachte (69.). Nein, auf die Moral ließ die Niederlage keine Schlüsse zu. Ganz im Gegenteil. Verantwortlich für den Knockout war eine höchst sensible Thematik, die der Coach am liebsten nicht detaillierter ausbreiten wollte: die individuellen Fehler. Beim 0:2 direkt nach der Pause spielte Gianluca Zandt einen Fehlpass, vor dem 1:3 misslang Severin Kölbl ein langer Schlag vors Tor, der zum Konter führte. Der Coach nahm sie in Schutz, weil so was nun einmal Teil des Sports ist. Er sagt lieber: „Diesmal ist viel Spielglück abgegangen – und alles gegen uns gelaufen.“

Statistik

SV Raisting – SV Pullach 1:3 (0:1) Tore: 0:1 (37.) Mudei, 0:2 (48.) Pandza, 1:2 (69.) Sigl, 1:3 (88.) Tunga. Gelbe Karten: Raisting 2, Pullach 1. Zeitstrafe: Raisting: Neveling (89.). Schiedsrichter: Vincenzo Amoro. Zuschauer: 150