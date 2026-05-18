🗣: Raisting rettet sich - Geiselbullach erwartet "Mammutprogramm"

Konnte den Klassenerhalt feiern: Der SV Raisting. – Foto: Tamara Rabuser, Oliver Rabuser

Am letzten Spieltag gab es nur eine offene Frage: Wer muss als vierte Mannschaft in die Abstiegs-Relegation? Die Antwort ist Geiselbullach, der TSV unterlag dem SV Bad Heilbrunn mit 0:1. Raisting holte in Polling einen Punkt und bleibt Bezirksligist. Der Spieltag in der Übersicht.

Geiselbullach Neu-Esting muss in die Abstiegs-Relegation! Der TSV unterlag dem SV Bad Heilbrunn mit 0:1, den goldenen Treffer erzielte Thomas Pföderl nach einer guten Stunde. Geiselbullach beendet die Saison auf dem ersten Relegationsplatz, Bad Heilbrunn wurde Neunter.

Das war auch das Thema in der zweiten Halbzeit. Insgesamt waren wir spielbestimmend, hatten mehr den Ball, hatten mehr Aktionen nach vorne und kassieren dann durch einen abgefälschten Freistoß den Gegentreffer. Wir landen dadurch auf einem Relegationsplatz und treten jetzt am Dienstag in Ober-/Unterhaunstadt an. Das ist ein Mammutprogramm mit vier Spielen in zwei Wochen. Unsere Glückwünsche gehen an Raisting raus, die den Klassenerhalt eintüten konnten.«

Stefan Held, Trainer des TSV Geiselbullach: »In der ersten Halbzeit, in der wir drei sehr gute Chancen hatten und ein Abseits-Tor erzielen, hätten wir in Führung gehen können. Allerdings hat uns immer so der letzte Punch gefehlt.

Der SV Raisting kann auch in der kommenden Saison mit der Bezirksliga planen, das 1:1 beim SV Polling reicht zum Klassenerhalt. Luca Sigl brachte die Raistinger in der 79. Minute in Front, zwei Minuten später flog er mit der Ampelkarte vom Platz. Polling konnte die Überzahl in der fünften Minute der Nachspielzeit für den Ausgleichstreffer nutzen, Christian Baierlacher erzielte das Tor. Polling muss als Vorletzter in die Abstiegs-Relegation, Raisting bleibt auf dem elften Rang und damit Bezirksligist.

Der SV Planegg-Krailling konnte sein letztes Spiel gegen den SV Waldeck Obermenzing klar mit 5:0 für sich entscheiden. Aleksander Demonjic traf nach neun Minuten zur Führung, kurz vor der Pause stellten Stefan Mikerevic und Aldin Ahmetovic auf 3:0 (44. und 45.+1). Nach dem Seitenwechsel netzte Leonardo Lajqi in der 67. Minute, sieben Zeigerumdrehungen später sorgte Demonjic mit seiner zweiten Bude für den 5:0-Endstand. Planegg-Krailling schließt die Spielzeit auf dem zweiten Platz ab und spielt in der Relegation um die Landesliga, Obermenzing wurde Fünfter.

SV Planegg-Krailling – SV Waldeck Obermenzing 5:0

SV Planegg-Krailling: Marijan Krasnic (46. Simon Oppolzer), Martin Bauer (53. Antonio Matic), Mirza Zahirovic, Leonardo Lajqi, Amani Mbaraka, Mario Simic (53. Noah Hoeglauer), Andrej Skoro, Aldin Ahmetovic, Stefan Mikerevic, Ante Kraljevic (70. Gianluca Barella), Aleksander Demonjic - spielender Co-Trainer: Martin Bauer - Trainer: Pero Vidak - Co-Trainer: Christian Zercher

SV Waldeck Obermenzing: Patrick Koller, Marco Stowasser (53. Moritz Metten), Florian Seizinger, Abbas Syed Hassan, Nils Witte (10. Joel Arthur), Franz Huppert, Hüseyin Ceker, Florian Graf, Christoph Seizinger, Philip Schemat, Marc Bedronka (46. Maximilian Graf) - Trainer: Stefan Gutsmiedl

Tore: 1:0 Aleksander Demonjic (9.), 2:0 Stefan Mikerevic (44.), 3:0 Aldin Ahmetovic (45.+1), 4:0 Leonardo Lajqi (67.), 5:0 Aleksander Demonjic (74.)

Der FC Deisenhofen II siegte beim MTV 1879 München mit 4:1. Im ersten Durchgang sorgten Jonas Herrmann (8. und 40.) und Oliver Lindenauer (30.) für die komfortable 3:0-Pausenführung. Im zweiten Durchgang erhöhte Maximilian Martin auf 4:0 (55.), fünf Minuten später konnte sich mit Elsjan Duraj auch ein Akteur der Heimmannschaft in die Torschützenliste eintragen. MTV München wurde Achter, Deisenhofen II Zehnter. MTV 1879 München – FC Deisenhofen II 1:4

MTV 1879 München: Aldonis Krasniqi, Leon Remmelberger, Mario Erb, Moritz Schlehe (52. Erdem Durdu), Valentin Dammasch, Franz Mullai (46. Francisco Afonso) (65. Simon Knecht), Franz Folda, Elsjan Duraj, Lukas Ahrend, Vincenzo Potenza (55. Andreas Weber), Erion Suljejmani (46. Luke Finn Trageser) - Spielertrainer: Alexander Kaltner

FC Deisenhofen II: Bastian Amann, Oliver Lindenauer, Niklas Sagner, Maximilian Martin, Philipp Zanier, Sebastian Geigenberger, Jonas Rogalski, Andreas Perneker (57. Salvatore Cavaleri), Lukas Blauensteiner (57. Yahav Davidovitch), Jonas Herrmann (62. Giuliano Gaub), Florian Weber - Trainer: Andreas Budell

Tore: 0:1 Jonas Herrmann (8.), 0:2 Oliver Lindenauer (30.), 0:3 Jonas Herrmann (40.), 0:4 Maximilian Martin (55.), 1:4 Elsjan Duraj (60.)

Im Saisonabschluss lieferten sich der SV Pullach und der SC Olching einen wilden Ritt. Nach den Treffern von Maximilian Stapf (15. und 43.) und Robin Hoffmann (18.) führte Pullach zur Pause mit 3:0. Nach dem Seitenwechsel erhöhte der Meister das Tempo, Florian Obermeier und Luka Batarilo-Cerdic brachten den SC nochmal ran (51. und 65.). Mit seiner zweiten Bude stellte Robin Hoffmann in Minute 71 auf 4:2, wenige Augenblicke später markierte Batarilo-Cerdic das 4:3. Pullachs Josef Burghard flog in der 76. Minute mit der Ampelkarte vom Feld, Olching konnte die Überzahl aber nicht in einen weiteren Treffer ummünzen. Pullach beendet die Saison auf Platz sieben, der Spitzenreiter Olching steigt in die Landesliga auf. SV Pullach – SC Olching 4:3

SV Pullach: Leopold Bayerschmidt, Janosch Barho, Vinzenz Neubauer, Leopold Adomeit, Josef Burghard, Maximilian Stapf, Robin Hoffmann (90. Zakarie Abukar Mudei), David Perl, Marvin Fauth (77. Samuel O´Bryant), Paul Breuling, Sanntino Pandza - Trainer: Fabian Beigl

SC Olching: Maximilian Hoffmann (46. Maximilian Sporbert), Marcel Kemmerer (46. Alexander Masel), Moritz Vollmer, Kevin Roth (46. Adnan Ribo) (61. Elias Scheichlarabadi), Connor Punzelt, Jan Sostmann, Ferenc Ambrus, Patrick Huljina, Elias Schaffer, Luka Batarilo-Cerdic, Omer Grbic (46. Florian Obermeier) - Trainer: Felix Mayer

Tore: 1:0 Maximilian Stapf (15.), 2:0 Robin Hoffmann (18.), 3:0 Maximilian Stapf (43.), 3:1 Florian Obermeier (51. Foulelfmeter), 3:2 Luka Batarilo-Cerdic (65.), 4:2 Robin Hoffmann (71.), 4:3 Luka Batarilo-Cerdic (73.)

Gelb-Rot: Josef Burghard (76./SV Pullach/)

Der TSV Gilching-Argelsried und der VfL Denklingen trennten sich mit 2:2. Lukas Greif brachte die Gäste in der 21. Minute in Front, Leander Kraus glich nach etwas mehr als einer gespielten halben Stunde aus. Nach dem Seitenwechsel traf Greif erneut zur Führung, Gilching-Argelsried konnte aber ein weiteres Mal ausgleichen: Jomarcio Augusto traf in der 84. Minute. Gilching-Argelsried rutscht auf den vierten Platz ab, Denklingen schließt die Saison auf Rang 13 ab und muss in die Relegation. TSV Gilching-Argelsried – VfL Denklingen 2:2

TSV Gilching-Argelsried: Sebastian Hollenzer, Maximilian Hölzl, Jonas Engelhardt, Felix Sambs, Maximilian König (61. Joshua Nowood), Marco Brand, Ben Bauer, Maximilian Karl, Andre Gasteiger, Vinzenz Wolf (61. Gianmauro Masella), Leander Kraus (46. Jomarcio Augusto) - Trainer: Christian Rodenwald

VfL Denklingen: Manuel Seifert, Tobias Ried, Ludwig Kirchbichler (46. Andreas Schleich), Manuel Waibl (46. Martin Krimshandl), Lukas Greif (74. Armin Sporer), Jannik Ulsamer, Hannes Rambach, Michael Stahl, Christoph Schmitt (65. Elias Greinacher), Johannes Mayr, Simon Ried (65. Raphael Zwerschke) - Spielertrainer: Christoph Schmitt

Tore: 0:1 Lukas Greif (21.), 1:1 Leander Kraus (34.), 1:2 Lukas Greif (55.), 2:2 Jomarcio Augusto (84.)

Der 1. FC Penzberg überrollte den BCF Wolfratshausen mit 7:0. Im ersten Durchgang trafen Denis Grgic (9.), Dominik Bacher (12. und 43.) und Jonas Kirschner (37.). In der zweiten Hälfte steuerte Bacher seine Treffer drei, vier und fünf bei (49., 57. und 60.). Penzberg beendet die Saison auf dem dritten Platz, Wolfratshausen steigt als Tabellenletzter ab. BCF Wolfratshausen – 1. FC Penzberg 0:7

BCF Wolfratshausen: Albin Veliqi, Armin Kuqi, Dominik Zaczyk (66. Roman Didkovskyi), Patriot Lajqi, Dominik Podunavac (86. Fabian Adldinger), Erdem Cakir, Metehan Altay (66. Leon Hölting), Mohamed Karim, Hatmi Berisha (26. Shalom Jehovah), Benjamin Kuqi, Fabian Kovacevic (77. Raphael Dick) - Trainer: Lulzim Kuqi

1. FC Penzberg: Simon Voß, Marco Hiry, Jonas Kirschner, Florian Langenegger, Alexander Jobst, Samir Neziri, Tahir Dalgin (76. Murat Ersoy), Fatih Kocyigit, Denis Grgic, Dominik Bacher, Sinan Grgic - Trainer: Maximilian Bauer

Tore: 0:1 Denis Grgic (9.), 0:2 Dominik Bacher (12.), 0:3 Jonas Kirschner (37.), 0:4 Dominik Bacher (43.), 0:5 Dominik Bacher (49.), 0:6 Dominik Bacher (57.), 0:7 Dominik Bacher (60. Foulelfmeter)