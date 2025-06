Raisting reagiert auf Abschiede – und plant weiteren Transfers

In der vergangenen Saison hatten sich die Veränderungen in puncto Personal beim SV Raisting noch in Grenzen gehalten. In diesem Jahr gab es beim Bezirksligisten hingegen einen größeren personellen Umbruch. Mit Maximilian König, Vinzenz Wolf (beide zum TSV Gilching), Sinan Grgic (FC Penzberg) und Benedikt Multerer (TSV Murnau) verließen gleich vier Leistungsträger, die zusammen 33 und damit mehr als die Hälfte der Tore für den Tabellenvierten erzielten, den Verein. Dazu beendete Florian Breitenmoser seine Karriere und der zweite Torhüter, Thomas Höringer, wechselte zum TSV Peißenberg.

„Ich bin noch auf der Suche nach einem Innenverteidiger und einem Stürmer. Wir sind da an zwei Spielern dran. Da hoffe ich, dass wir sie von uns überzeugen können“, so Franz, der nach seiner langwierigen Knieverletzung frühestens nach der Winterpause wieder auf dem Platz stehen wird.

Um die Lücken im Kader zu füllen, holten die Raistinger in der Sommerpause sechs Akteure. „Unser erstes Ziel ist es, die neuen Spieler ins Team zu integrieren“, berichtete SVR-Coach Johannes Franz beim Trainingsauftakt mit Blick auf Frederik Specht (SG Söcking/Starnberg), Luca Sigl (FT Jahn Landsberg), Florian Flath (SC Pöcking), Angelos Dogantzalis (U19 TSV Murnau), Joshua Mecklenburg (TSV Tutzing) und Harald Killimann (SpVgg Kaufbeuren). Ganz abgeschlossen sind die Personalplanungen beim SVR aber nicht.

Fünf Testspiele für Raisting: Landesliga-Absteiger und U19 des FC Deisenhofen kommen

Eine längere Pause droht auch Benedikt Stechele, der sich mit einer Schambeinentzündung herumplagt. Sollte dieser Fall eintreten, „würde uns auch noch ein Sechser guttun“, so Franz, der sein Team aktuell dreimal die Woche zum Training bittet. „Die größte Aufgabe des Trainerteams wird es sein, die Neuzugänge, die durchwegs aus unteren Klassen kommen, an das höhere Tempo und die neue Spielklasse zu gewöhnen“, so Franz, der fünf Testspiele vereinbart hat.

Los geht es diesen Samstag, 28. Juni, mit dem Heimspiel gegen den Landesliga-Absteiger VfL Kaufering (13 Uhr). Danach folgen Heimauftritte gegen den TSV Peißenberg (Samstag, 5. Juli, 17 Uhr), die SpVgg Kammerberg (Freitag, 11. Juli, 19 Uhr), die U19 des FC Deisenhofen (Sonntag, 13. Juli, 13 Uhr) und zum Abschluss am Freitag, 18. Juli, gegen den ASV Dachau (Anstoßzeit noch offen). Ihr erstes Punktspiel in der Bezirksliga Süd tragen die Raistinger am Wochenende drauf, 26./27. Juli, aus. Der Gegner steht noch nicht fest, da der Spielplan noch nicht veröffentlicht wurde.