Raisting feiert Kantersieg gegen BCF Wolfratshausen

BCF Wolfratshausen vs SV Raisting – Foto: Tamara Rabuser (or)

Auf beeindruckende Weise erledigte der SV Raisting am Samstag seine Pflicht. Mit dem 7:1-Erfolg beim BCF Wolfratshausen steuern die Raistinger endgültig in Richtung Klassenerhalt in der Bezirksliga Süd. Dem SVR fehlt noch ein Sieg aus den verbleibenden zwei Saisonspielen. Alternativ könnte am kommenden Samstag der FC Penzberg einen wertvollen Beitrag leisten, indem er gegen den TSV Geiselbullach gewinnt. Die Aussichten stehen also ziemlich gut, dass der kleine Ort im Norden des Landkreises auch in der kommenden Saison Bezirksliga-Fußball anbieten kann. Den Wolfratshausenern bleibt indessen die Hoffnung, dass der Sinkflug des einstigen Bayernligisten nun bald ein Ende findet. Bei den Neuwahlen am Abend des Spieltags wurde eine jüngere und breiter aufgestellte Führungsriege bestimmt, die den BFC wieder auf Kurs bringen soll.

Doppelschlag nach acht Minuten

Auf dem Spielfeld war die Angelegenheit rasch entschieden. Raisting führte nach acht Minuten durch einen Doppelschlag von Elias Lieb mit 2:0, legte noch vor dem Seitenwechsel drei Treffer nach und profitierte davon, dass sich die Flößerstädter bald selbst aufgegeben hatten. „Es war schlussendlich ein ungefährdeter Sieg“, hält Franz fest. In seinem Team war es vorrangig die Offensivabteilung, die im Isar-Loisach-Stadion ihre Freude hatte.