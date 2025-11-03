Raisting erkämpft sich Remis nach „vielen falschen Entscheidungen“

Raisting – Das Minimalziel war mit den 1:1 erreicht. Damit ließ der SV Raisting den SV Ohlstadt im Klassement der Bezirksliga Süd nicht weiter heranrücken. Deutlich absetzen vom Tabellenkeller konnten sich die Raisting allerdings auch nicht. Ein Sieg wäre aber möglich gewesen, obwohl die Elf von Trainer Johannes Franz zwei Drittel der Partie in Unterzahl bestreiten musste. Luca Sigl wurde nach einer Viertelstunde völlig unverhofft des Feldes verwiesen.

Zum hundert Prozent ließ sich die Situation nicht auflösen. Ohlstadts Maximilian Schwinghammer wurde gefoult, lag am Boden, und Übeltäter Francois Ngwen handelte sich die Verwarnung ein. So weit, so normal. Im Zuge der üblichen Diskussionen meldete Sigl Gesprächsbedarf an. Ohlstadts Dominikus Zach stellte sich zwischen Sigl und Unparteiischen. Dann war da Bewegung Sigls. Die einen sagten, er sei ausgerutscht, andere wollten einen Schlag gegen den Fuß von Zach gesehen haben. Franz merkte an, eine „leichte Bewegung“ sei dagewesen. Für den Schiri war ganz offensichtlich eine Tätlichkeit, die mit Rot sanktioniert wurde. (15.)..

Zu diesem Zeitpunkt führte der SVR mit 1:0. Gianluca Zandt hatte Ngwen ins Laufduell mit Zach geschickt, und nach der abgewehrten Hereingabe landete der Ball auf dem Schlappen von David Gretschmann, der vollendete. Die Unterzahl machte freilich etwas mit den Gästen. „Wir waren gut im Spiel, und Ohlstadt hat uns wohl nicht so aktiv erwartet“, so Franz. Die Gastgeber wirkten im ersten Abschnitt gehemmt, agierten unruhig. Die Raistinger aber konnten mit der Zaghaftigkeit des SVO wenig anfangen. „Viele Stockfehler, viele falsche Entscheidungen“, musste der Coach bei sseinem Team beoachten.

Der SVO erhöhte die Schlagzahl, brauchte dafür aber eine erkleckliche Anlaufzeit. Maxi Schwinghammer köpfte daneben, Jonas Marggraf nötigte SVR-Torhüter Urban Schaidhauf zum Nachfassen. Dann aber doch: Kevin Lahmeyer flankte mit Gefühl auf Franz Leis. Und der Kapitän setzte in seinem zweiten Einsatz nach verheiltem Schlüsselbeinbruch den Ball mit einer Art Flugkopfball vorbei an Schaidhauf in die Maschen – 1:1 (77.). Dylen Agbarha vergab in beinahe letzter Sekunde den möglichen Sieg für Raisting leichtfertig. Hinterher aber waren sich beide Trainer einig: Das Remis war das richtige Ergebnis.