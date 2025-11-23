 2025-11-18T09:22:12.436Z

Kann nicht zufrieden sein: Lukas Ferst, Trainer des Fußball-Gruppenligisten SC Waldgirmes U23, nach der Niederlage gegen Türk Ata Spor Wetzlar. (Archivfoto) © Jenniver Röczey
Raissi schießt Türk Ata Spor Wetzlar in Waldgirmes zum Sieg

Teaser GL GI/MR: +++ In der Fußball-Gruppenliga geht an diesem Wochenende fast nichts. Nur in der Lahnaue wird gespielt, dort sorgt ein überragender Mann für den Sieg von Türk Ata Spor Wetzlar +++

Wetzlar. Ja, ist denn schon Winterpause? Der Blick auf den Fußball-Gruppenliga-Spieltag des Wochenendes könnte diesen Eindruck vermitteln. Nahezu alle Partien fielen den widrigen Platzbedingungen zum Opfer – nur in der Lahnaue rollte vor rund 90 Zuschauern der Ball. Dort traf der SC Waldgirmes U23 im Duell zweier Tabellennachbarn auf Türk Ata Spor Wetzlar. Die Gäste setzten sich am Ende deutlich mit 3:0 (0:0) durch – und verdankten den Dreier vor allem einem Mann: Amine Raissi, der die Begegnung mit einem lupenreinen Hattrick entschied.

