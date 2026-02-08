Rainer Schulte hört im Sommer auf – Dirk Niedernhöfer übernimmt

Beim HSV Hegensdorf stehen zur kommenden Saison einige personelle Veränderungen an. Nach fünf Jahren engagierter Arbeit wird Rainer Schulte aus persönlichen Gründen künftig nicht mehr als Trainer an der Seitenlinie zur Verfügung stehen. Der Verein bedankt sich herzlich bei Rainer für seinen langjährigen Einsatz und die geleistete Arbeit für den HSV.

Zur Saison 2026/27 übernimmt Dirk Niedernhöfer das Traineramt. Der Inhaber der C-Lizenz war zuletzt als Trainer der B-Jugend der Jugendspielgemeinschaft tätig und kennt den Verein sowie das Umfeld bestens. Ihm zur Seite steht weiterhin Fabian Meyer, der dem Team auch in Zukunft als Co-Trainer erhalten bleibt. Auch im Betreuerteam gibt es eine Änderung: Tom Neesen wird die Aufgabe von Emma Schulte übernehmen.