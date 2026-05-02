Rainer Huber wirft kurz vor dem Topspiel gegen Schwaig das Handtuch

Die SG Aßling/Grafing steht vor dem Aufstieg. Doch Trainer Huber tritt wegen Konflikten mit der Mannschaft zurück.

Noch vier Siege, vielleicht auch weniger, trennen die SG Aßling/Grafing vom Meistertitel und Aufstieg in der Bezirksliga 1. Am Samstag (15 Uhr) steigt das Gipfeltreffen mit Verfolger FC Schwaig am Büchsenberg in Aßling. Nur drei Zähler trennen die beiden Spitzenteams vor dem direkten Duell.

Ausgerechnet in der heißen Phase hat der Cheftrainer das Handtuch geworfen. Rainer Huber hat vergangenen Dienstag entschieden, zu gehen. Er überlässt Co-Trainer Andreas Hummel die Coaching-Zone, beginnend mit dem wichtigsten Spiel im Aufstiegskampf. „Unser Ziel steht fest und wir lassen uns durch nichts davon abbringen“, sagt Andreas Hummel, der gemeinsam mit seinen Teamführerinnen Sandra Funkenhauser und Verena Krumay die letzten fünf Ligaspiele auf der Kommandobrücke bestreiten wird.

Differenzen in Kommunikation, Trainingsgestaltung und Ausrichtung

„Rainer hat sich diese Entscheidung nicht leicht gemacht, aber aus seiner Sicht hat er die Bedürfnisse der Mannschaft nicht mehr befriedigen können und deshalb die Reißleine gezogen“, sagt Hummel. „Wir werden befreit aufspielen.“ Da pflichtet ihm Funkenhauser bei: „Wir hauen jetzt alles rein.“ Und sie bestätigt: „Die Ausrichtung von Trainer und Mannschaft hat nicht mehr übereingestimmt.“

Ähnlich äußert sich auch die Vereinsführung. Aßlings TSV-Vorstand Michael Kurzmeier spricht von fehlender Kommunikation: „Da gab es Konflikte.“

Rainer Huber selbst hat laut eigener Aussage die Entscheidung nach dem Training am Montag getroffen. „Es gab ein Gespräch mit Andi und den Kapitäninnen“, sagt Huber. „Die Mannschaft wünscht sich ein anderes Training und einen frischen Wind.“ Ein Wunsch, dem sich Rainer Huber nicht gewachsen sieht.

Wer die Nachfolge des SG-Cheftrainers antritt, ist noch offen. Nach Angaben des Vereins wurden jedoch bereits erste Gespräche geführt.