Rainer Huber verlässt die SG Aßling/Grafing zum Saisonende

Aufmerksamer Beobachter und Leiter, aber nur noch bis Saisonende: SG-Chefcoach Rainer Huber. – Foto: Christian Riedel / fotografie-

Der Cheftrainer der Fußballfrauen geht aus beruflichen Gründen. Die Meisterschaft soll sein Abschiedsgeschenk werden.

Bekanntlich soll man dann aufhören, wenn es am schönsten ist. Wenn die erste Fußballfrauenmannschaft der SG Aßling-Grafing diese Saison mit der Meisterschaft krönt, wird für Trainer Rainer Huber dieser Spruch wahr. Zum Saisonende legt er sein Amt nieder. „Aus beruflichen Gründen“, wie er selbst sagt. „Der Mehraufwand in der Arbeit, den ich seit Oktober zu stemmen habe, ist jetzt schon kaum noch zu bewältigen.“

Ein möglicher Aufstieg in die Bezirksoberliga macht das Unterfangen nur schwieriger. Rainer Huber wollte Klarheit schaffen für sich selbst, seine „Mädels“ und den Verein und verkündete seine Entscheidung vergangene Woche in der Kabine. „Die Nachricht kam für uns überraschend“, sagt Kapitänin Sandra Funkenhauser. „Er hat sportlich einiges bewegt und den Zusammenhalt der ersten und zweiten Mannschaft gestärkt. Ich weiß, wie viel Zeit und Arbeit Rainer in uns und das Gelingen der SG gesteckt hat. Dafür bin ich dankbar“, so Funkenhauser, die bekräftigt: „Wir wollen jetzt gemeinsam alles daran setzen, die Meisterschaft mit ihm zu erreichen.“

Für Huber zählt jetzt ein gelungener Abschluss. „Mein Co-Trainer Andi Hummel und ich haben eine geile Truppe“, betont er. „Meine Mädels werden in den letzten sieben Spielen über sich hinausgehen. Wir wollen das Ding nach Hause holen, auch wenn noch einige Hürden zu nehmen sind.“

Für Rainer Huber seien es zwei sehr intensive Jahre gewesen. „Mit der Mannschaft und meinen Trainerkollegen habe ich eine zweite Familie gewonnen.“ Den Kontakt will er nicht abreißen lassen. Der Büchsenberg, der TSV Aßling, das sei eine zweite Heimat geworden. „Es ist alles so familiär, ich werde weiterhin als nervender Zuschauer dabei sein“, sagt er und schmunzelt. „Andi und ich haben so viel erreicht, jetzt wollen wir das auch krönen.“

„Rainer hat sich richtig reingehängt“, lobt Eva Lochner, die vor Kurzem die sportliche Leitung der SG im Damen- und Juniorinnenbereich übernommen hat. „Er hat das Spiel zum Positiven gestaltet.“

Auch der Vorsitzende des TSV Aßling, Michael Kurzmeier, findet anerkennende Worte. „Rainer war vom ersten Tag an Aßlinger durch und durch. Er ist für viele ein echter Freund geworden und hat die sportliche wie menschliche Entwicklung der Mannschaft entscheidend geprägt. Wir hoffen, dass er dem TSV erhalten bleibt, in welcher Funktion auch immer“, so Kurzmeier: „Menschen wie er sind ein Gewinn für jeden Verein.“