Rainer Hinterseh wird neuer Trainer der 1. Mannschaft der SG Ihringen

– Foto: A. Fuhr

Die SG Ihringen-Wasenweiler stellt die Weichen für die Zukunft: Zur Saison 2026/2027 übernimmt Rainer Hinterseh die Verantwortung für die 1. Mannschaft der SG Ihringen-Wasenweiler.

Mit Rainer Hinterseh gewinnt die SG einen erfahrenen und zugleich hervorragend ins Vereinsumfeld passenden Trainer. Er bringt höherklassige Erfahrung mit, unter anderem aus dem Profibereich der SC Freiburg Frauen. Darüber hinaus verfügt er über wertvolle Erfahrung in der Entwicklung und Gestaltung eines klassischen Dorfvereins – ein Profil, das ideal zur Philosophie der SG passt.