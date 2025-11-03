Rainer Hannig, FC Teningen: "Wir haben noch nichts erreicht"

Fünf Ligaspiele hat der FC Teningen im Fußballjahr 2025 noch vor sich. Nach zwölf Spieltagen und einer nahezu perfekten Ausbeute von 33 Zählern ist zumindest die Herbstmeisterschaft greifbar.

"Wir haben noch nichts erreicht", bleibt FCT-Coach Rainer Hannig vorsichtig. Speziell die letzten beiden Spiele gegen den SV Bühlertal (2:1) und den FC 08 Villingen II (1:0) haben einmal mehr verdeutlicht, wie eng es in der Verbandsliga zugeht. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.