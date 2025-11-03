Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Rainer Hannig – Foto: Achim Keller
Rainer Hannig, FC Teningen: "Wir haben noch nichts erreicht"
Fünf Ligaspiele hat der FC Teningen im Fußballjahr 2025 noch vor sich. Nach zwölf Spieltagen und einer nahezu perfekten Ausbeute von 33 Zählern ist zumindest die Herbstmeisterschaft greifbar.
"Wir haben noch nichts erreicht", bleibt FCT-Coach Rainer Hannig vorsichtig. Speziell die letzten beiden Spiele gegen den SV Bühlertal (2:1) und den FC 08 Villingen II (1:0) haben einmal mehr verdeutlicht, wie eng es in der Verbandsliga zugeht. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.