Rainer Hannig, FC Teningen: "Der volle Fokus liegt auf Lahr"

33 Punkte aus 13 Spielen sind eine satte Ausbeute. Der SC Lahr hat den Schwung aus der starken Rückrunde der Vorsaison mitgenommen und spielt bisher eine sehr konstante Saison 2025/26. Für die Tabellenführung in der Verbandsliga sind elf Saisonsiege aber zu wenig. Denn gut 35 Kilometer südlich von Lahr hat Rainer Hannig den FC Teningen in seinem ersten halben Jahr als Coach der Schwarz-Weißen zu einem absoluten Spitzenteam geformt und im bisherigen Saisonverlauf noch drei Zähler mehr gesammelt. Das Spitzenspiel im Stadion Dammenmühle in Lahr ist für Rainer Hannig ein "logisches Topspiel, aber kein Spiel, das eine Vorentscheidung im Titelrennen erzeugen wird." Zum Interview im BZ-Plus-Artikel.