Rainer Elfinger soll Türkgücü München vor zweitem Abstieg in Folge retten

Türkgücü München hat nach dem Rücktritt von Ünal Tosun einen Nachfolger gefunden. Rainer Elfinger übernimmt an der Heinrich-Wieland-Straße.
München – Türkgücü München hat nach dem Rücktritt von Ünal Tosun die Nachfolge geregelt. Als neuer Trainer übernimmt Rainer Elfinger. Das gab der Tabellenletzte der Bayernliga Süd am Donnerstag bekannt. Für den 58-Jährigen ist es bereits die zweite Amtszeit an der Heinrich-Wieland-Straße. In der Saison 2016/17 betreute Elfinger den damaligen Landesligisten für 14 Spiele (acht Siege, ein Unentschieden und fünf Niederlagen).
„Nach seiner Rückkehr übernimmt Elfinger die Aufgabe, die Mannschaft zu stabilisieren und Schritt für Schritt zurück in die Erfolgsspur zu führen“, schreibt Türkgücü auf seinen Social-Media-Kanälen. „Aktuell steht Türkgücü am Tabellenende der Bayernliga Süd, umso wichtiger sind nun Teamgeist, harte Arbeit und ein klarer Plan. Willkommen zurück, Rainer Elfinger.“
Der Routinier hat gleich zum Auftakt mit seiner Mannschaft einen schweren Brocken vor der Brust. Am Samstag reisen die Münchner zum Kellerduell bei Türkspor Augsburg. Die Gastgeber haben zwei Punkte mehr auf dem Konto und stehen vor der Partie auf dem ersten direkten Abstiegsplatz zur Landesliga – einen Zähler hinter Aufsteiger Hauzenberg.
Im Sommer hatte Elfinger eigentlich schon bei Bezirksligist TuS Holzkirchen zugesagt. Bevor es wirklich losging, sagte er aber wieder ab. „Wir hatten völlig unterschiedliche Sichtweisen“, sagte Elfinger damals. Zuletzt stand Elfinger bis Anfang November 2024 beim TSV Grünwald an der Seitenlinie. Nachdem er den Klub aus dem Münchner Nobelvorort zum Aufstieg in die Bayernliga geführt hatte, trennten sich die Wege nach 15 Spielen (zwei Siege, vier Unentschieden, neun Niederlagen) wieder.