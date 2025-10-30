Rainer Elfinger soll Türkgücü München vor zweitem Abstieg in Folge retten

Türkgücü München hat nach dem Rücktritt von Ünal Tosun einen Nachfolger gefunden. Rainer Elfinger übernimmt an der Heinrich-Wieland-Straße.

München – Türkgücü München hat nach dem Rücktritt von Ünal Tosun die Nachfolge geregelt. Als neuer Trainer übernimmt Rainer Elfinger. Das gab der Tabellenletzte der Bayernliga Süd am Donnerstag bekannt. Für den 58-Jährigen ist es bereits die zweite Amtszeit an der Heinrich-Wieland-Straße. In der Saison 2016/17 betreute Elfinger den damaligen Landesligisten für 14 Spiele (acht Siege, ein Unentschieden und fünf Niederlagen).

„Nach seiner Rückkehr übernimmt Elfinger die Aufgabe, die Mannschaft zu stabilisieren und Schritt für Schritt zurück in die Erfolgsspur zu führen“, schreibt Türkgücü auf seinen Social-Media-Kanälen. „Aktuell steht Türkgücü am Tabellenende der Bayernliga Süd, umso wichtiger sind nun Teamgeist, harte Arbeit und ein klarer Plan. Willkommen zurück, Rainer Elfinger.“