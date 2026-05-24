Rainer Bonhof zeichnet Lisa Weber und Bernd Schröer aus

Gelungene Überraschung vor dem Freundschaftsspiel zwischen dem SC Spelle-Venhaus und Borussia Mönchengladbach: Fußball-Legende und Gladbach-Präsident Rainer Bonhof zeichnete Physiotherapeutin Lisa Weber und Betreuer Bernd Schröer für ihren langjährigen Einsatz beim SCSV aus.
Lisa Weber und Bernd Schröer sind Gladbach-Fans. Darum war die Ehrung durch den ehemaligen Nationalspieler, Weltmeister (1974) und Europameister (1972, 1980) umso schöner. Er überreichte beiden vor 2546 Zuschauern im Speller Getränke Hoffmann Stadion natürlich ein Borussen-Trikot.
Der Sportliche Leiter des SCSV, Markus Schütte, und Geschäftsführer Jürgen Wesenberg dankten Weber und Schröer für ihren unermüdlichen Einsatz für die Schwarz-Weißen. Weber engagiert sich schon seit 26 Jahren für den Verein. Sie begann im Februar 2000. „Dafür sagen wir Danke!“
Schröer ist schon seit 45 Jahren für den Verein tätig. Er hat sich um Jugendteams des Vereins gekümmert, war Trainer im Nachwuchs- und Herrenbereich, stieg als Betreuer ein. Seit 2006 ist er bei der ersten Mannschaft engagiert und kümmerte sich zusätzlich um den Getränkedienst. Er hat das Dankeschön des SCSV verdient.