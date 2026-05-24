Rainer Bonhof zeichnet Lisa Weber und Bernd Schröer aus

Von links: Markus Schütte, Lisa Weber, Bernd Schröer, Jürgen Wesenberg und Rainer Bonhof. – Foto: SCSV

Gelungene Überraschung vor dem Freundschaftsspiel zwischen dem SC Spelle-Venhaus und Borussia Mönchengladbach: Fußball-Legende und Gladbach-Präsident Rainer Bonhof zeichnete Physiotherapeutin Lisa Weber und Betreuer Bernd Schröer für ihren langjährigen Einsatz beim SCSV aus.

Lisa Weber und Bernd Schröer sind Gladbach-Fans. Darum war die Ehrung durch den ehemaligen Nationalspieler, Weltmeister (1974) und Europameister (1972, 1980) umso schöner. Er überreichte beiden vor 2546 Zuschauern im Speller Getränke Hoffmann Stadion natürlich ein Borussen-Trikot.

Der Sportliche Leiter des SCSV, Markus Schütte, und Geschäftsführer Jürgen Wesenberg dankten Weber und Schröer für ihren unermüdlichen Einsatz für die Schwarz-Weißen. Weber engagiert sich schon seit 26 Jahren für den Verein. Sie begann im Februar 2000. „Dafür sagen wir Danke!“