Bleiben auf Kurs: Lennart Trappe (Mitte) und der FC Raindorf. – Foto: Dagmar Nachtigall

Raindorfer Ausrufezeichen – „Do-or-die-Spiel“ geht an Tännesberg Bezirksliga Nord, der Sonntag: Pittoni-Crew legt Weiden-Ost aufs Kreuz +++ Chambtal verliert nach Führung noch 1:4 gegen Wernberg +++ Zwei Elfmetertore: Hahnbach löst die Aufgabe gegen Arnschwang Verlinkte Inhalte Bezirksliga Nord SG Chambtal Arnschwang Weiden-Ost SV Hahnbach + 4 weitere

In der Bezirksliga Nord bleibt der FC Raindorf dem frischgebackenen Hinrunden-Meister FC Amberg dicht auf den Fersen. Amberg hatte am Samstag mit dem 5:2 in Vohenstrauß eindrucksvoll vorgelegt. Tags darauf gewann die Elf von Trainer Karl-Heinz Pittoni sogar mit 5:1. Gegen den FC Weiden-Ost gab es einen ungefährdeten Heimsieg. Der Rangdritte SV Hahnbach bleibt einen Zähler hinter Raindorf und zwei hinter dem FCA. Das Freisinger-Gefolge rang die DJK Arnschwang mit 3:1 nieder. Zwei der drei SVH-Tore fielen vom Elfmeterpunkt. Aufatmen ist derweil in Tännesberg angesagt. Durch einen 2:0-Arbeitssieg gegen Inter Bergsteig Amberg stoppte der TSV die Negativserie.



Karl-Heinz Pittoni (Trainer FC Raindorf): „Ein verdienter Sieg meiner Mannschaft, die das Spiel immer im Griff hatte. Kurz Probleme hatten wir einzig nach der Verletzungsunterbrechung in der ersten Halbzeit, als sich ein Weidener Spieler verletzt hat.“









André Klahn (Spielertrainer TSV Tännesberg): „Wir sind erleichtert, dass wir dieses 'Do-or-die-Spiel' ziehen konnten. Für beide Mannschaften ging es um unglaublich viel. Schon in den letzten zwei Wochen war die Leistung meiner Mannschaft gut, da konnten wir uns nicht belohnen. Heute war die Einstellung genau die richtige. Natürlich haben uns die gelbroten Karten an Inter Amberg ein wenig in die Karten gespielt. Das lag aber auch daran, dass wir in jeden Zweikampf reingegangen sind und auch mit dem Ball dorthin gegangen sind, wo es wehtut. Ich bin richtig happy, dass wir den Bock umstoßen konnten.“









Bastian Freisinger (Spielertrainer SV Hahnbach): „In Summe ein verdienter Heimsieg. Die erste Halbzeit war sehr taktisch geprägt, mit wenigen großen Tormöglichkeiten. Keine Mannschaft wollte zu viel riskieren. Kurz vor der Halbzeit gingen wir durch einen Elfmeter in Führung. Bis zum 2:0 blieb es ein recht offenes Spiel. Grundsätzlich haben wir es dann relativ solide runtergespielt, wobei es nach dem ärgerlichen 2:1 etwas knifflig wurde für uns. Gott sei Dank haben wir durch den zweiten Elfmeter das 3:1 erzielt, wodurch der Deckel drauf war.“









Tobias Berger (Trainer SG Chambtal): „Nach einer aktiven Anfangsphase und der verdienten Führung haben wir es leider verpasst, das zweite Tor nachzulegen. Ab der 30. Minute wurden wir passiver. Wernberg kam besser ins Spiel und drehte die Partie durch einen Standard und ein frühes Tor nach der Pause. Die Niederlage ist enttäuschend. Dennoch werden wir die Situation richtig einordnen, die Köpfe hoch nehmen und nächste Woche wieder angreifen.“



Bastian Lobinger (Spielertrainer FC Wernberg): „Keine gute erste Halbzeit von uns, obwohl wir insgesamt schon ein Chancenplus hatten. Ein Fehler im Aufbau wurde gleich bestraft und wir konnten nach einer Ecke ausgleichen. In der zweiten Halbzeit waren wir besser und konnten mehr Druck aufbauen. Schlussendlich war es ein verdienter Sieg trotz einiger Ausfälle.“