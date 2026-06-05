Raindorf verstärkt sich mit Salah Al Saleem

Raindorfs Abteilungsleiter Daniel Mückl kann mit Salah Al Saleem (links) einen weiteren Neuzugang präsentieren. – Foto: C. Mückl

Mit einem weiteren interessanten Neuzugang sowie den Verlängerungszusagen wichtiger Leistungsträger kann die sportliche Leitung des zur kommenden Saison in die Bezirksliga Süd umgruppierten FC Raindorf aufwarten. Durch den Wechsel des 24-jährigen Salah Al Saleem schließt sich dem Kader von Trainer Karl-Heinz Pittoni ein gestandener Bezirksligaspieler an. Der linke Außenbahnspieler absolvierte in den letzten drei Spielzeiten über 80 Matches in der höchsten Oberpfälzer Spielklasse für die DJK Arnschwang.

Zuvor sammelte Al Saleem in Arnschwang sowie dem 1. FC Bad Kötzting in rund 50 Einsätzen Erfahrungen in der Kreisliga. Der lauf- und einsatzstarke Linksfuß durchlief in der Jugend ab der U15 alle Ausbildungsstufen bei den Badstädtern am Roten Steg und kam nach dem Übertritt in den Seniorenbereich auch zu einzelnen Landesliga-Einsätzen im Kötztinger Trikot. Neben seinen technischen Fähigkeiten verfügt er auch über eine hohe Grundschnelligkeit, die er flexibel auf der linken Außenbahn einbringen kann. „Ich möchte mit meinem Wechsel nach Raindorf vor allem eine neue sportliche Herausforderung angehen und weiterhin in der Bezirksliga Fußball spielen“, so Salah Al Saleem zu seinen Beweggründen für den Vereinswechsel.



Zudem stellt sich durch die Verlängerungszusagen wichtiger Leistungsträger die angestrebte Beständigkeit innerhalb des Mannschaftskaders ein. So dokumentieren die Defensiv-Stützen Jakub Secky, Patrik Vintr und Youssef Bider sowie im Offensiv-Bereich Moritz Sperl und Adrian Hyseni ihren Verbleib beim FCR. Eine besondere Fußnote, da somit Raindorf zur neuen Saison keinen Feldspieler durch einen Vereinswechsel verliert. Auf der Seite der Sommer-Neuzugänge stehen außerdem Václav Uzlik (SpVgg Lam) und Eric Haubner-Guggenberger (SG Michelsdorf/Cham II). Bereits in der Winterpause wechselten Lukas Schleich und Tommy Kleinert vom SSV Schorndorf zum Fünftplatzierten der abgelaufen Bezirksliga-Nord-Saison.