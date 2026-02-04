Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Raindorf: Top-Torjäger Schleich kommt, Erfolgsgarant Naus geht
Der Fünftplatzierte der Bezirksliga Nord zieht zwei Neuzugänge an Land, muss aber auch einen schmerzhaften Abgang verkraften
von Florian Würthele · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
Raindorfs Abteilungsleiter Tobias Piendl und Daniel Mückl sowie Trainer Karl-Heinz Pittoni präsentieren die Neuzugänge Lukas Schleich (Mitte) und Daniel Narius (Zweiter von rechts). – Foto: FC Raindorf
Zwei neue Spieler und ein Weggang: Im Kader des FC Raindorf gibt es diesen Winter ein wenig Bewegung. Pünktlich zum Trainingsauftakt nach der Winterpause stellte der FCR zwei Neuzugänge vor. Diese würden aufgrund ihrer „unbestrittenen fußballerischen Qualität“ dem Tabellenfünften der Bezirksliga Nord in der Restrückrunde einen „positiven Schub“ verleihen können, wie es in einer Pressemitteilung des Vereins heißt. Ab sofort verstärken mit Lukas Schleich (23) ein über die hiesige Fußballszene hinaus bekannter Spitzen-Torjäger und Top-Vorbereiter sowie der hocherfahrene Torwart Daniel Narius (33) den Kader von Coach Karl-Heinz Pittoni. Beide Akteure waren zuletzt für den Kreisklassisten SSV Schorndorf aktiv.
Beim 23-jährigen Angreifer Lukas Schleich sei laut der Vereinsmeldung vor allem seine außerordentliche Torgefahr hervorzuheben. Bei seinen Stationen in Schorndorf und Mitterkreith erzielte in viereinhalb Jahren insgesamt beeindruckende 114 Treffer. Zudem unterstrich er sein außerordentliches Spielverständnis mit rund 100 Torvorlagen. Als junger Spielertrainer führte Schleich den SV Mitterkreith in die Kreisklasse und übernahm in dieser Position in den letzten beiden Saisons auch Verantwortung bei seinem Heimatverein SSV Schorndorf. Nicht zuletzt führte sein sportlicher Weg auch zu einem Engagement beim Landesligisten 1. FC Bad Kötzting, wo sich bereits damals in der dortigen U23 die Wege mit Raindorfs Trainer Karl-Heinz Pittoni kreuzten.
Mit Daniel Narius stößt ein routinierter Torwart zum FCR, der sich dem internen Konkurrenzkampf auf dieser Position stellen möchte. Auch der 33-Jährige streifte zuletzt die Trikots der Kreisklassisten Schorndorf und Mitterkreith über. Zuvor eignete er sich Kreisliga-Erfahrungen bei Vereinen im Fichtelgebirge (TSV Brand, SG Marktredwitz und VfB Arzberg) an.
Für den FC Raindorf ergab sich in der Winterpause ein gewisser Handlungsbedarf, da der langjährige Erfolgsgarant und Goalgetter Josef Naus (33) nach viereinhalb Jahren seine Raindorfer Karriere berufsbedingt beenden musste. Bei dessen Verabschiedung hob die sportliche Leitung seine bemerkenswerte Bilanz heraus: In 119 Punktspielen für den FCR markierte er 70 Tore markierte und lieferte rund 50 Assists ab. In der Saison 2023/24 holte er mit 24 Treffern die Torjägerkrone der Kreisklasse Ost. Es folgte der direkte Durchmarsch in die Bezirksliga. Als Dank überreichten die Verantwortlichen Naus eine Collage seiner persönlichen sportlichen Höhepunkte.
In der Vorbereitungsphase stehen für die Pittoni-Truppe vier Testspiele auf dem Programm, die witterungsbedingt alle auf Kunstrasen absolviert werden. Los geht's diesen Samstag gegen den Landesligisten 1. FC Bad Kötzting auf dessen Kunstrasenplatz. Zudem wird gegen den Landesligisten FC Tegernheim, gegen den Kreisliga-Spitzenreiter FC Ränkam und beim Kreisligisten SG Zandt/Vilzing II geprobt.