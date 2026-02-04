Raindorf: Top-Torjäger Schleich kommt, Erfolgsgarant Naus geht

Raindorfs Abteilungsleiter Tobias Piendl und Daniel Mückl sowie Trainer Karl-Heinz Pittoni präsentieren die Neuzugänge Lukas Schleich (Mitte) und Daniel Narius (Zweiter von rechts). – Foto: FC Raindorf

Zwei neue Spieler und ein Weggang: Im Kader des FC Raindorf gibt es diesen Winter ein wenig Bewegung. Pünktlich zum Trainingsauftakt nach der Winterpause stellte der FCR zwei Neuzugänge vor. Diese würden aufgrund ihrer „unbestrittenen fußballerischen Qualität“ dem Tabellenfünften der Bezirksliga Nord in der Restrückrunde einen „positiven Schub“ verleihen können, wie es in einer Pressemitteilung des Vereins heißt. Ab sofort verstärken mit Lukas Schleich (23) ein über die hiesige Fußballszene hinaus bekannter Spitzen-Torjäger und Top-Vorbereiter sowie der hocherfahrene Torwart Daniel Narius (33) den Kader von Coach Karl-Heinz Pittoni. Beide Akteure waren zuletzt für den Kreisklassisten SSV Schorndorf aktiv.

Beim 23-jährigen Angreifer Lukas Schleich sei laut der Vereinsmeldung vor allem seine außerordentliche Torgefahr hervorzuheben. Bei seinen Stationen in Schorndorf und Mitterkreith erzielte in viereinhalb Jahren insgesamt beeindruckende 114 Treffer. Zudem unterstrich er sein außerordentliches Spielverständnis mit rund 100 Torvorlagen. Als junger Spielertrainer führte Schleich den SV Mitterkreith in die Kreisklasse und übernahm in dieser Position in den letzten beiden Saisons auch Verantwortung bei seinem Heimatverein SSV Schorndorf. Nicht zuletzt führte sein sportlicher Weg auch zu einem Engagement beim Landesligisten 1. FC Bad Kötzting, wo sich bereits damals in der dortigen U23 die Wege mit Raindorfs Trainer Karl-Heinz Pittoni kreuzten.



Mit Daniel Narius stößt ein routinierter Torwart zum FCR, der sich dem internen Konkurrenzkampf auf dieser Position stellen möchte. Auch der 33-Jährige streifte zuletzt die Trikots der Kreisklassisten Schorndorf und Mitterkreith über. Zuvor eignete er sich Kreisliga-Erfahrungen bei Vereinen im Fichtelgebirge (TSV Brand, SG Marktredwitz und VfB Arzberg) an.



