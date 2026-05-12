 2026-05-06T12:44:31.715Z

Transfers

Raindorf landet Transfer-Coup: Uzlik kommt von Lam

Den tschechischen Defensiv-Allrounder zieht es in die Bezirksliga +++ Schlüsselspieler verlängern

von PM / Florian Würthele · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
Václav Uzlik wechselt von der SpVgg Lam zum FC Raindorf.
Václav Uzlik wechselt von der SpVgg Lam zum FC Raindorf. – Foto: Charly Becherer

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Václav Uzlik
Václav Uzlik

Beim FC Raindorf nehmen die personellen Planungen für die bevorstehende dritte Bezirksliga-Saison klare Konturen an. Dabei ist den Verantwortlichen des Dorfvereins aus dem Chamer Umland mit der Verpflichtung des bisher für den Landesligisten SpVgg Lam in Diensten stehenden Václav Uzlik ein Transfer der Extraklasse gelungen. Die Zusage des 25-jährigen tschechischen Defensiv-Allrounders meldet der FCR über Abteilungsleiter Markus Heumann am Dienstagvormittag.

Václav Uzlik, der bis zum Einstieg in den Seniorenbereich alle Ausbildungsstufen im Jugendsektor des Spitzenclubs FC Viktoria Pilsen durchlief und dabei auch zum U17-Nationalspieler Tschechiens avancierte, entwickelte sich in seinen vier Spielzeiten bei den Lamer „Osserbuam“ zum uneingeschränkten Leistungsträger. Knapp 130 Mal kam er in der Landesliga Mitte zum Einsatz (15 Tore). Zuvor kickte der Defensivmann in seinem Heimatland bereits höherklassig, unter anderem beim Drittligisten TJ Jiskra Domažlice. Überdies bringt Uzlik gegenwärtig auch seine fußballerische Kompetenz im Rahmen seiner Tätigkeit als Analyst der tschechischen Profimannschaft von FK Dukla Prag ein.

„Die Gespräche mit den Raindorfer Verantwortlichen im Vorfeld meines Wechsels verliefen sehr angenehm und harmonisch. Der FC Raindorf ist mir als ambitionierter Bezirksligist bekannt, der dort zur Spitzengruppe zählt und dies aktuell auch unter Beweis stellt. Außerdem kenne und schätze ich meine zukünftigen Mitspieler und tschechischen Landsleute beim FC Raindorf bestens. Mein sportliches Ziel ist es, mit dem FCR attraktiven Offensivfußball zu spielen. Ich sehe eine sehr gute Perspektive, weiterhin in der Ligaspitze mitzumischen und eventuell auch den Blick nach oben richten zu können“, beschreibt Václav Uzlik seine Beweggründe für den Wechsel nach Raindorf.

Die Führung des Bezirksligisten mit Abteilungsleiter Tobias Piendl und dem sportlichen Leiter Kurt Schmid können damit den Abschluss eines absoluten Transfer-Coups vermelden. „Mit Václav bekommen wir einen in sportlich und menschlicher Hinsicht einwandfreien Top-Spieler hinzu, der – nicht nur durch seine guten Sprachkenntnisse – auch als kommunikatives Bindeglied innerhalb unseres gesamten Spielerkaders sehr wertvoll sein wird. Durch seine Vielseitigkeit im Abwehrbereich, im defensiven Mittelfeld oder auf der Außenbahn kann Václav zweifellos einen maßgeblichen Beitrag zur Erhöhung des spielerischen Levels leisten. Mein Dank gilt auch den verantwortlich Handelnden bei der SpVgg Lam für die Abwicklung der sehr konstruktiven und reibungslosen Transfermodalitäten“, so der sportliche Leiter Kurt Schmid in seinem Statement.

Ein nicht minder wichtiger Beitrag zur Beständigkeit des Spielerkaders kann erfreulicherweise beim FC Raindorf frühzeitig verzeichnet werden. Nicht nur der ligaweite Top-Keeper Václav Bouzek hat für eine weitere Saison seine Zusage erteilt, auch Defensivspieler und Linksfuß Lennart Trappe sowie die Mittelfeld-Strategen Jan Kolerus und Ladislav Janča bleiben dem Verein erhalten. Komplettiert wird das zukünftige Mannschaftsgerüst für FCR-Cheftrainer Karl-Heinz Pittoni auch durch die Zusagen von Tommy Kleinert und Goalgetter Lukas Schleich. Inwiefern weitere Transferverhandlungen zu erfolgreichen Abschlüssen kommen, werde sich in naher Zukunft zeigen, wie der Klub abschließend mitteilt.