Raindorf landet Transfer-Coup: Uzlik kommt von Lam

Václav Uzlik wechselt von der SpVgg Lam zum FC Raindorf. – Foto: Charly Becherer

Václav Uzlik, der bis zum Einstieg in den Seniorenbereich alle Ausbildungsstufen im Jugendsektor des Spitzenclubs FC Viktoria Pilsen durchlief und dabei auch zum U17-Nationalspieler Tschechiens avancierte, entwickelte sich in seinen vier Spielzeiten bei den Lamer „Osserbuam“ zum uneingeschränkten Leistungsträger. Knapp 130 Mal kam er in der Landesliga Mitte zum Einsatz (15 Tore). Zuvor kickte der Defensivmann in seinem Heimatland bereits höherklassig, unter anderem beim Drittligisten TJ Jiskra Domažlice. Überdies bringt Uzlik gegenwärtig auch seine fußballerische Kompetenz im Rahmen seiner Tätigkeit als Analyst der tschechischen Profimannschaft von FK Dukla Prag ein.



„Die Gespräche mit den Raindorfer Verantwortlichen im Vorfeld meines Wechsels verliefen sehr angenehm und harmonisch. Der FC Raindorf ist mir als ambitionierter Bezirksligist bekannt, der dort zur Spitzengruppe zählt und dies aktuell auch unter Beweis stellt. Außerdem kenne und schätze ich meine zukünftigen Mitspieler und tschechischen Landsleute beim FC Raindorf bestens. Mein sportliches Ziel ist es, mit dem FCR attraktiven Offensivfußball zu spielen. Ich sehe eine sehr gute Perspektive, weiterhin in der Ligaspitze mitzumischen und eventuell auch den Blick nach oben richten zu können“, beschreibt Václav Uzlik seine Beweggründe für den Wechsel nach Raindorf.



