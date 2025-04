Raindorf-Coups: Pittoni wird Chefcoach, Duo kommt aus Roding

Nach der einvernehmlichem Trennung von Stefan Kleber zur Winterpause, der dreieinhalb Jahre als Trainer in Raindorf tätig war, ist man auf der Suche nach einem Nachfolger rasch fündig geworden. Eine sofort vorhandene, gegenseitige Vertrauensbasis waren ausschlaggebend. Das interne Anforderungsprofil aus sportlicher und charakterlicher Kompetenz sowie der Befähigung, die Weiterentwicklung der Spieler zu forcieren, ist nach Ansicht Piendls beim neuen Übungsleiter vollumfänglich erfüllt: „Wir sind sehr froh, für diese Position nun einen absoluten Fachmann präsentieren zu können. Auch bei unseren beiden Neuverpflichtungen kamen wir schon nach den ersten Gesprächen zur festen Überzeugung, dass sie in allen Belangen sehr gut zu uns passen“, so der Abteilungsleiter.



In der anstehenden Saison wird der weit über die hiesige Fußballszene hinaus als versierter Fußball-Experte bekannte Karl-Heinz Pittoni (64) die Geschicke als neuer FCR-Trainer leiten. Der Blaibacher, der als Aktiver der goldenen Generation des damaligen Kultklubs FC Miltach angehörte, coachte zuletzt die U23 des 1. FC Bad Kötzting. Zudem sammelte er als Chefanweiser bei seinen bisherigen Kreisliga-Stationen – unter anderem in Blaibach, Prackenbach, Teisnach, Zandt und Ränkam – wertvolle Erfahrungen, die er nach Überzeugung der FCR-Spartenleiter in seine zukünftige Aufgabe zielführend und erfolgversprechend einbringen kann.



„Die Kontaktaufnahme und Gespräche mit der Abteilungsleitung zum Gesamtkonzept verliefen ausgesprochen positiv und dadurch fiel mir der Entschluss zur Zusage nicht schwer. Ich möchte mich der reizvollen Herausforderung in der Bezirksliga gerne stellen. Als neuer Trainer will ich auch meinen Anteil dazu beitragen, dass sich der FCR im zweiten, vermeintlich schwereren Jahr der Ligazugehörigkeit in dieser Spielklasse etablieren kann. Dazu gehört sicher auch, den jetzigen Kader in der Breite entsprechend aufzustocken. Mit den Neuzugängen Stefan Pongratz und Sandro Brey vom TB 03 Roding bekommen wir auf jeden Fall gestandene Landesliga-Spieler hinzu. Außerdem sind die Personalplanungen ja noch nicht ganz abgeschlossen“, nennt Pittoni seine Beweggründe für die Zusage im Chamer Vorort.



Mit dem 27-jährigen Stefan Pongratz streift ein vielseitig einsetzbarer Defensivspieler zukünftig das FCR-Trikot über. Der aus Wetterfeld stammende Neuzugang kann auf die Erfahrung aus knapp 150 Landesliga-Spielen, die er zuletzt für den TB 03 Roding bzw. zuvor für den SV Neukirchen b. Hl. Blut absolvierte, zurückgreifen. Der im Jugendbereich beim FSV Pösing und ASV Cham ausgebildete Pongratz ist neben seiner aktiven Laufbahn bereits seit über drei Jahren als Nachwuchstrainer am DFB-Stützpunkt Cham aktiv. „Nach meiner Zeit beim TB 03 Roding ist für mich jetzt der Punkt gekommen, eine neue sportliche Aufgabe beim FCR anzugehen, auf die ich mit einer absolut positiven Erwartungshaltung blicke. Ich habe den sportlichen Aufstieg in Raindorf verfolgt und will mithelfen, diesen Werdegang fortzuführen. Dass mit Sandro Brey ein aktueller TB-Spieler ebenfalls zum FCR wechselt und mit Luca Politanow schon ein weiterer Kicker aus gemeinsamen Rodinger Zeiten da ist, freut mich sehr und hat meine Entscheidung maßgeblich beeinflusst“, sagt Stefan Pongratz zu seinen Wechsel.



Auch mit dem Transfer von Sandro Brey erhält der Raindorfer Kader zweifellos eine qualitative sportliche Aufwertung. Das notwendige fußßballerische Rüstzeug konnte sich der 25-jährige Rettenbacher im Jugendbereich bis hin zur U19 beim SSV Jahn Regensburg aneignen. Danach wechselte er nach Roding, wo er als Mittelfeldspieler den Aufstieg in die Landesliga schaffte und dort in rund 120 Matches zum Leistungsträger avancierte. „Im Zuge des sportlichen Umbruchs beim TB 03 Roding habe ich für mich die Entscheidung getroffen, eine neue sportliche Herausforderung anzunehmen. Diese sehe ich durchaus beim FC Raindorf als gegeben. Auch der gleichzeitige Wechsel von Stefan Pongratz hat mich dazu bewogen und mit Luca Politanow spielt schon ein ehemaliger Rodinger Mannschaftskamerad beim FCR“, bläst Sandro Brey in ein ähnliches Horn wie Pongratz.



„Wir haben beide in Roding sportlich eine Super-Zeit erleben dürfen und sind den dortigen Verantwortlichen ausgesprochen dankbar. Selbstverständlich wünschen wir dem TB bei der Verwirklichung der sportlichen Ziele, insbesondere dem angestrebten Klassenerhalt, alles Gute. Unser sportlicher Fokus für die neue Saison hat sich nun jedoch in Richtung FC Raindorf verändert“, erklären Pongratz und Brey in einem abschließenden Statement unisono.