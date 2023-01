Raindorf, Burgweinting und viel Lokalkolorit im Altmühltal Das Hallenmasters in der Dietfurter 7-Täler-Halle geht an diesem Wochenende bereits in seine 19. Runde

„Aufgrund des tollen Teilnehmerfeldes rechnen wir auch an diesem Wochenende wieder mit einer großen Kulisse“, schreibt Turnierorganisator Anton Bachhuber in einer Mitteilung an die Lokalpresse. „Den Besuchern werden sicherlich viele spannende Derbys geboten.“ Insgesamt haben sich 16 Mannschaften für den Budenzauber angemeldet. Zu den Favoriten zählen sicherlich auch der SC Pollanten oder der TSV Berching. Für Überraschungen sorgen oftmals auch der SV Wallnsdorf-Schweigersdorf oder die SG Mühlhausen-Erasbach. Aber auch mit dem SV Burgweinting aus Regensburg ist zu rechnen. Daneben nimmt der FC Raindorf aus der Chamer Kreisklasse gar eine anderthalbstündige Herfahrt auf sich. „Ich denke, unser Turnier hat auch seinen besonderen Reiz darin, dass sich hier viele umliegende Mannschaften messen können, die sich während des Jahres überhaupt nicht begegnen“, stellt Bachhuber die Bedeutung des Hallenmasters heraus.



Startschuss des Turniers ist am Samstag um 12.30 Uhr mit der Partie des FC Plankstetten gegen den TSV Dietfurt. Die in vier Gruppen aufgedröselte Vorrundenphase dauert bis um 19 Uhr. Am Abend steigt dann im „Vis a Vis“ die Players Night für alle Fußballer und Fans.



Entscheidend wird's am Sonntag, wenn ab 13 Uhr die Spiele der Zwischenrunde ausgetragen werden, für die sich die beiden Erstplatzierten der Gruppen A bis D am Samstag qualifiziert haben werden. Um 16 Uhr findet ein Einlagespiel der G-Junioren des TSV Dietfurt gegen den SV Breitenbrunn statt, bevor dann die Halbfinalspiele anstehen. Gegen 17 Uhr wird die Gruppe „Dance for Kids“ den Besuchern eine bunte Show bieten. Nach dem Spiel um Platz drei steigt um 17.45 Uhr schließlich das Endspiel um den begehrten Wanderpokal. Daran schließt sich die Siegerehrung mit Bürgermeister Bernd Mayr an. Die ersten vier Mannschaften erhalten Geldpreise, und auch der beste Spieler und beste Torhüter werden ausgezeichnet.



Die Dietfurter Abteilungsleitung hofft auf zahlreiche Zuschauer, viele Tore und vor allem faire und verletzungsfreie Spiele. Übrigens wird weiterhin mit einer Rundum-Bande gespielt, die neuen Futsal-Regeln finden keine Anwendung. Der komplette Spielplan des 19. Hallenmasters steht im Internet unter www.tsv-dietfurt.de (einfach hier klicken) bereit.