Rain ist schwer zu knacken Landesliga Südwest

Der Fußball-Landesligist TSV Jetzendorf bestreitet das Topspiel der Runde beim abwehrstarken Bayernliga-Absteiger TSV Rain.

Keine Zeit zum Verschnaufen: Für die Fußballer des TSV Jetzendorf geht es an diesem Samstag (14 Uhr) mit einem Topspiel in der Landesliga Südwest weiter. Beim Bayernliga-Absteiger TSV Rain/Lech trifft das Team von Trainer Markus Pöllner auf eine der stabilsten Defensivreihen der ㈠Liga.

Beide Mannschaften sind stark in die Saison gestartet und haben jeweils sieben Punkte aus den ersten drei Partien geholt. Nur Schwabmünchen steht mit der Maximalpunktzahl noch vor dem Verfolgerduo. Rain blieb dabei bislang sogar komplett ohne Gegentor – ein Alleinstellungsmerkmal in der Liga. Pöllner weiß: „Das ist ein starker Gegner. Sie stehen defensiv wirklich sehr, sehr gut und werden uns sehr wenig anbieten.“

Tatsächlich präsentiert sich das Team um Spielertrainer Dominik Bobinger extrem kompakt und abgezockt. Einen weiteren Topmann kennt der 27 Jahre alte Jetzendorf-Coach persönlich: „Mit Jannik Schuster habe ich in Augsburg zusammengespielt. Er spielt neben Bobinger. Er ist kopfballstark, zweikampfstark, technisch und taktisch top – für die Landesliga ein außergewöhnlicher Spieler.“ Auch offensiv bringt Rain Qualität mit – unter anderem mit Adlum Talla, ein starker Eins-gegen-Eins-Spieler mit viel Tempo und Drang zum Tor.

Pöllner-Elf reist mit Rückenwind an

Doch Jetzendorf reist mit Rückenwind an. Der jüngste 1:0-Heimsieg gegen Aindling war ein Ausrufezeichen. Am Donnerstag, einen Tag nach dem intensiven Heimspiel, war nur ein reduzierter Trainingsbetrieb möglich. „Die, die länger gespielt haben, hauptsächlich regenerativ. Mit den anderen haben wir gearbeitet, damit auch sie eine Belastung hatten”, so Pöllner vor dem Duell der engsten Schwabmünchen-Verfolger.

Neuigkeiten gibt es von Luca Magiera: Er wird nach seinem Knöchelbruch nicht operiert, wird aber dennoch länger fehlen. Lorenz Kirmair befindet sich weiterhin im Urlaub. Zudem sind mehrere Spieler angeschlagen, wie Pöllner betont: „Einige haben Wehwehchen. Die Belastung war und ist extrem hoch.“

Chancen wird es gegen den Ex-Bayernligisten Rain wohl nur wenige geben. Umso mehr wird es auf defensive Stabilität, Disziplin und Effizienz ankommen. Pöllner weiß: „Es wird eine große Aufgabe. Wir müssen wieder sehr, sehr gut verteidigen, um etwas mitzunehmen.“