Rain einfach zu abgezockt Landesliga Südwest

Der Fußball-Landesligist TSV Jetzendorf hat beim starken Bayernliga-Absteiger Rain verdient 0:2 verloren.

Die Landesliga-Partie beim TSV Rain/Lech zeigte den Fußballern des TSV Jetzendorf, was Spitzenmannschaften auszeichnet: Rainbestrafte praktisch jeden Fehler der Gäste, und so war die Partie bereits zur Halbzeit entschieden. Die Mannschaft von Trainer Markus Pöllner verlor beim Bayernliga-Absteiger mit 0:2, weil der Gegner in den entscheidenden Momenten besser war.

„Wir sind eigentlich gut reingekommen, die ersten fünf Minuten haben gepasst“, analysierte Pöllner nach dem Spiel. Doch dann ging es schnell: Ein langer Ball, ein Klärungsversuch von Keeper Jeremy Manhard und weitere verpasste Chancen, die Situation zu bereinigen. Dennis Lechner bestrafte dies und schob zur frühen Führung ein (7.).

„Hinten stehen wir da eigentlich in Überzahl, aber dann schlafen wir zweimal – das darf auf dem Niveau nicht passieren”, so Pöllner.

Jetzendorf bemühte sich im Anschluss und hatte viel Ballbesitz, doch in der gegnerischen Hälfte fehlte die Durchschlagskraft. Rain agierte effektiver: Nach einer Einwurfsituation landete der Ball bei Marcel Mayr, der aus kurzer Distanz zum 2:0 einschob (32.). „Da passt die Zuordnung einfach nicht. Wir sind zu weit weg, es geht viel zu leicht“, haderte Pöllner.

Platzverweis: Damit war die Sache durch

Den endgültigen Knick gab es kurz vor der Pause: Nach einem Ballverlust an der Mittellinie rutschte ein Jetzendorfer aus, Rains Stürmer nahm Tempo auf. Verteidiger Dustin Kothmair wollte die Situation bereinigen – und traf seinen Gegenspieler. Die Folge: Notbremse, Rote Karte (39.).

Jetzendorf nur noch zehnt und mit 0:2 im Hintertreffen. „Das Ding war zur Halbzeit eigentlich durch”, so Pöllner, „dabei war nicht alles schlecht.”

Nach der Pause zeigte seine Mannschaft Moral. Zwischen der 45. und 70. Minute setzten sich die Jetzendorfer in der gegnerischen Hälfte fest. „Wenn da der Anschlusstreffer fällt, wird es vielleicht nochmal spannend“, resümierte Pöllner, „aber am Ende fehlte uns einfach die letzte Konsequenz im Abschluss.“ Die Rainer Innenverteidiger Jannik Schuster und Dominik Bobinger räumten allerdings auch kompromisslos ab, Jetzendorf kam nicht durch.

So blieb es beim 0:2. Am Ende des Tages entschieden drei Momente vor der Pause ein Spiel, das für die Jetzendorfer trotz guter Phasen mit der ersten Saisonniederlage endete. Markus Pöllner: „Wir waren heute nicht abgezockt genug – und das wurde gegen eine so clevere Mannschaft bestraft.”