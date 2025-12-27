Raimund Schleszies: "Ich freue mich total auf Odenkirchen"

In Gruppe 6 spielt für mich der absolute Topfavorit auf den Titel. Was Odenkirchen für einen Kader in die Halle stellen kann, ist in meinen Augen qualitativ vom Feinsten. Sie sind nicht ohne Grund Titelverteidiger. Da fallen mir Justin Butterweck, Andrej Ferderer, Evgenij Pogorelov, Pascal Moseler, Marcel Schulz, Robin Wolf und Yannik Wolf ein, dazu Pascal Schmitz, wenn er spielen kann. Für die Absicherung hinten sind für mich Tobias Krämer, Marcel Schulz und Sven Moseler gesetzt. Hier gäbe es sogar drei Spieler für zwei Positionen Und dann gibt es noch tolle junge Spieler wie Tom Salentin, Jan Pflipsen, Vincent Schleifer und Anton Höpfner, die alle ihre Spielzeit auf dem großen Spielfeld bekommen. Trainer Simon Sommer hat hier die Qual der Wahl. Ich freue mich total darauf, Odenkirchen spielen zu sehen.

Zur Qualität des Hallenfußballs: Die Endrunde der vergangenen beiden Stadtmeisterschaften fand ich qualitativ gut. Es waren spannende und sehr kurzweilige Begegnungen. Nicht ganz so spannend waren die Begegnungen der Vorrunde. Viktoria Rheydt und Eintracht Güdderath sind in der Gruppe für mich die Teams mit Außenseiterchancen.

Der Kampf um Platz zwei entscheidet sich zwischen Rot-Weiss Venn und Germania Geistenbeck. In Venn sitzt Peter Daners (mein Kapitän 2004) auf der Trainerbank. Er hat früher die Halle geliebt, ist ein guter Kommunikator und weiß, wie er die Jungs für die Halle heißmacht. Im Kader stehen einige ehemalige Spieler aus Hardt. Mit Andre Bolten und Niklas Theveßen brennt hinten nichts an und Jan Musialowski besitzt riesiges Talent, ruft es aber zu selten ab. Dazu steht vorne mit Amed Soumaoro ein echter Knipser, der schnell und sehr beweglich ist. Und ein Thomas Coenen wird trotz seiner 36 Jahre auch seine Tore machen, da bin ich mir sicher. Venn traue ich die Zwischenrunde zu.