Raimund Schleszies hat seine Trainerkarriere beendet

Das Ende schmälert jedoch kaum seine Erfolge, die er in Hardt erzielt hat. Als Spieler beendete er bereits mit 30 Jahren im Trikot des SC Hardt seine Karriere – ein Versprechen an seine Frau. In die Trainerrolle redeten ihn andere hinein. Die Reserve der Hardter steckte 1997 in einer sportlichen Krise, der Trainer trat zurück, und der Verein fragte: „Raimund, du bist lange dabei, mach du das doch.“

2001 übernahm er als Cheftrainer die erste Mannschaft in Hardt. Der Verein war damals „nicht auf Rosen gebettet“, sagt Schleszies rückblickend, vieles musste neu aufgebaut werden. 2004 stellten sich dann die Erfolge ein: erst der sensationelle Titel als A-Ligist bei der Hallenstadtmeisterschaft, im Sommer dann der Aufstieg in die Bezirksliga – mit Spielern wie Michael Zaum, Volker Königs, Sebastian Kempers oder Robert Knura. „Das waren überragende Jungs und eine gute Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern“, sagt Schleszies. Drei Jahre hielt er den Verein in der Bezirksliga, dann begann die Mannschaft auseinanderzubrechen – auch, da Hardt finanziell nicht mit anderen Vereinen mithalten konnte. Schleszies trat zurück. „Ich habe gemerkt, dass ich das Feuer nicht mehr habe und die Mannschaft vielleicht eine andere Ansprache braucht“, sagt er.

Große Erfolge im Jugendbereich

Dem Verein blieb er trotzdem bis 2009 als Jugendtrainer erhalten. Er betreute einen bemerkenswerten Jahrgang, der seinen Sohn Mats, den späteren Kostenpflichtiger Inhalt College-Spieler Louis Hiepen sowie Tom Gaal umfasste, der aktuell als Profi beim Schweizer Verein St. Gallen spielt. „Die Jahre im Nachwuchs waren eigentlich das geilste, was du als Trainer erleben kannst. Das hat wahnsinnigen Spaß gemacht. Die Jungs waren hochveranlagt und sind in ihrer Entwicklung explodiert“, sagt Schlezies. Mehrere seiner Spieler wechselten später zur Borussia.

Ab 2012 knüpfte er daran nahtlos im Jugendbereich beim 1. FC Mönchengladbach an. Dort trainierte er dieses Mal seinen ältesten Sohn Nils. „Das war für mich ein absoluter Mehrwert, dass wir zwei so viel Zeit verbringen konnten“, sagt er heute. In drei Spielzeiten mit der U15 und U17 gewann er etliche Stadtmeisterschaften und Kreismeistertitel und besiegte sogar einmal in der Niederrheinliga die U16 der Borussia mit 2:1.

Kurz-Engagement in Büderich, erfolgreiche Rückkehr nach Hardt

Im Seniorenbereich trainierte er den SC Waldniel, erlebte allerdings auch zwei unglückliche Kurzzeit-Engagements bei Concordia Viersen und dem FC Büderich. In Büderich traf er in der Bezirksliga auf eine namhafte Mannschaft, zu der Kevin Völler-Adducci, der Sohn von Rudi Völler, gehörte. Bei allem Talent: Disziplin gehörte laut Schleszies nicht zu den Stärken des Teams. Eskapaden gab es regelmäßig. Nach 14 Spielen warf er als Trainer hin.

Erfolge stellten sich erst wieder beim SC Hardt ein, bei dem er ab 2017 seine zweite Amtszeit begann. Mit seinem Sohn Nils sowie Spielern wie Thomas Coenen, Janpeter Zaum, Andre Bolten und Karsten Waniek gelang zunächst 2018 der Kreispokal-Sieg und 2019 dann der erneute Aufstieg in die Bezirksliga. Die Geschichte wiederholte sich allerdings: Mit Zaum verlor die Mannschaft einen ihrer Eckpfeiler, der nach Süchteln wechselte, während sich andere Spieler beruflich veränderten. „Es war eine Kettenreaktion, die wir nicht mehr auffangen konnten“, sagt Schleszies.

Selbst Anfragen aus der Landesliga abgelehnt

Nach seiner Zeit in Hardt hatte er fest eine Pause eingeplant. „Ich habe 2021 beruflich nochmal eine Veränderung vorgenommen. Ich habe damals einfach gemerkt, dass die Zeit knapp ist, um jedes Mal das Training vorzubereiten und das Spiel nachzubereiten“, sagt Schleszies. Ein Karriereende hatte er jedoch nicht zwingend im Sinn. „Nach jeder Trainerstation fühlt man sich leer. Man versucht, zu regenerieren und irgendwann kommt der Punkt, an dem man sagt: Hey, ich habe wieder Bock. Das ist dieses Mal aber nicht passiert. Das Feuer ist abhandengekommen“, sagt er.