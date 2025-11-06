Die SG Geißlingen-Grießen kämpft in der Kreisliga A, Staffel Ost, um den Ligaverbleib. Raimund Hübner trainiert seit dieser Saison die Mannschaft der neu gegründeten SG und peilt einen gesicherten Platz im Mittelfeld an. Am Wochenende geht es gegen den SV Rheintal, für den Hübner dreieinhalb Jahre lang als Trainer tätig war. Mit welchen Motiven er in diese Partie geht, verrät der Coach im Fupa-Kreisligatipp zum elften Spieltag.

BZ: Herr Hübner, die SG Geißlingen-Grießen belegt aktuell den zwölften Tabellenplatz. Wie zufrieden sind Sie mit den bisherigen Leistungen und dem Saisonverlauf?

Raimund Hübner: Mit Platz zwölf sind wir mit Sicherheit nicht zufrieden. Unser Ziel ist eigentlich ein gesicherter Mittelfeldplatz. Aber wie sagt man so schön: Die Tabelle lügt nicht. Wir haben uns natürlich etwas mehr erhofft. Wobei die letzten zwei Spiele gegen die Hochkaräter Jestetten und Bergalingen gingen. In beiden Spielen hat jeweils die zweite Halbzeit Mut gemacht – wir hätten diese zwei Spiele nicht verlieren müssen.

Weiterlesen im BZ-Regiofußballportal: Raimund Hübner: „Vielleicht ist Fortuna diesmal mehr auf unserer Seite“ (BZ-Plus)