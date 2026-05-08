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Raimund Hübner: Die „Abschiedstournee“ hat begonnen
Das Trainerurgestein schließt im Sommer ein Kapitel +++ Kreisligatipp mit dem Coach der SG Geißlingen-Grießen
Raimund Hübner ist zuversichtlich, dass die SG Geißlingen-Grießen das erste Jahr ihres Bestehens mit dem Klassenerhalt in der Kreisliga A Ost abschließen wird. Im Spieltagtipp erklärt er, weshalb im Sommer nach über 40 Jahren für ihn als Vereinstrainer Schluss ist.
Herr Hübner, am Sonntag empfängt Ihre Mannschaft den FC Bergalingen. Auf was für ein Spiel und auf was für einen Gegner bereiten Sie Ihre Mannschaft vor?