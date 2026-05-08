Raimund Hübner: Die „Abschiedstournee“ hat begonnen

Raimund Hübner verabschiedet sich nach vierzig Jahren Vereinstrainertätigkeit und freut sich auf die letzten Spiele mit der SG Geißlingen-Grießen. – Foto: Verein

Raimund Hübner ist zuversichtlich, dass die SG Geißlingen-Grießen das erste Jahr ihres Bestehens mit dem Klassenerhalt in der Kreisliga A Ost abschließen wird. Im Spieltagtipp erklärt er, weshalb im Sommer nach über 40 Jahren für ihn als Vereinstrainer Schluss ist.

Herr Hübner, am Sonntag empfängt Ihre Mannschaft den FC Bergalingen. Auf was für ein Spiel und auf was für einen Gegner bereiten Sie Ihre Mannschaft vor?

Raimund Hübner: Bergalingen war zu Beginn der Saison einer meiner Mitfavoriten. Es ist eins der spielstärksten Teams in der Liga, mit sehr guten Einzelspielern. Es wird sehr, sehr schwierig für uns werden, aber wir versuchen alles, damit die drei Punkte bei uns bleiben. Weiterlesen: Raimund Hübner, der Trainer der SG Geißlingen-Grießen, geht auf "Abschiedstournee" (BZ-plus)