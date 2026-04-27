Raigeringer Panduren haben Fuß in der Tür zur Bezirksliga

Ein 4:1 gegen den weiterhin stark abstiegsgefährdeten ASV Haselmühl (in Schwarz) steigerte die Chancen des 1. FC Rieden (in Grün) wieder, am Ende noch Relegationsplatz 2 zu erreichen. – Foto: Richard Weigert

Am 24. Spieltag der Kreisliga Süd ist im Kampf um die Meisterschaft eine Vorentscheidung gefallen. Während Ligaprimus SV Raigering (1./51 - 3:0 gegen Schmidmühlen) seine Hausaufgabe erfolgreich löste, leistete sich der schärfste Verfolger der Panduren, der TuS Rosenberg (2./46 - 1:3 in Luhe-Wildenau) eine verhängnisvolle Niederlage und liegt nun zwei Runden vor Saisonende fünf Punkte zurück. So ist die Tür zur Bezirksliga für die Männer von Martin Kratzer nun schon sperrangelweit offen, ein Dreier in den verbleibenden Matches in Ursensollen und im Pandurenpark gegen Freudenberg reicht, um nach drei Spielzeiten in der Kreisliga wieder in die höchste Spielklasse des Bezirks zurückzukehren.

Die Rosenberger Niederlage hat nun auch zur Folge, dass das Rennen um Relegationsplatz 2 wieder an Spannung gewonnen hat. Der 1. FC Rieden (3./44 - 4:1 gegen Haselmühl) hat aktuell die besten Karten, die Hüttenstädter noch abzufangen und auch der TSV Königstein (4./42 - 2:2 gegen Ursensollen) hat noch Chancen, auf den Relegationszug aufzuspringen. Klettern wir auf der Tabellenleiter bis ganz ans untere Ende, da konnte der SV Köfering (14./14 - 1:3 gegen Vilseck) seine Aufholjagd nicht fortsetzen, behält die "Rote Laterne" und liefert sich weiterhin den nervenaufreibenden Kampf um Relegationsplatz 13 mit dem Gemeinderivalen ASV Haselmühl (13./15 - 1:4 in Rieden). Eine Entscheidung ist im Tabellenkeller allerdings schon gefallen: Trotz des Heimsiegs gegen Rosenberg, trotz nun acht Punkten aus den letzten vier Partien muss der SC Luhe-Wildenau II sicher in die Entscheidungsspiele, um nachträglich den Klassenerhalt einzutüten. Die Scheler-Crew könnte wohl zum Saisonende mit dem FC Edelsfeld und dem FV Vilseck (beide 30 Zähler) nach Punkten noch gleichziehen, der direkte Vergleich würde allerdings zugunsten des FCE und des FVV ausfallen. So geht es für den Neuling aus Oberwildenau also in die "Überstunden", wo er in Runde 1 auf den Vizemeister der Kreisklasse West, den SV Neusorg treffen wird.

Im Überblick die Paarungen des vergangenen Wochenends:

Viel auf dem Spiel stand für beide Mannschaften in dieser Partie, die der Aufsteiger am Ende verdientermaßen für sich entschied. Nur in der Frühphase wurden die Gäste dabei ihrer Favoritenrolle gerecht, nutzten eine frühe Zeitstrafe für die Hausherren nach nur neun Zeigerumdrehungen auch gleich Führung, um danach aber die Spielführung vollends an den abstiegsgefährdeten Gastgeber abzugeben. Noch vor dem Pausentee wendete der SC das Blatt, um nach Wiederbeginn weiterhin die Szenerie zu dominieren und sich Einschußchancen zu erarbeiten. Es dauerte gegen einen ingesamt enttäuschenden ambitionierten Gast jedoch bis hinein in die Schlußphase, ehe mit dem 3:1 den Deckel auf dem Heimsieg lag. SC-Coach Dieter Scheler: "Verdienter Heimsieg meiner Mannschaft. Respekt, es war das dritte Spiel in sechs Tagen, wir haben alles rausgehauen. Die ersten zwanzig Minuten war Rosenberg besser im Spiel, hatte ein paar gute Torchancen und ging dann mit 1:0 in Führung. Danach haben wir uns ins Spiel zurückgekämpft, spätestens mit dem Freistoßtor zum 1:1 waren wir voll da und gingen dann auch verdient vor der Halbzeit mit 2:1 in Führung. In Halbzeit 2 waren wir dann überlegen, hatten Spielkontrolle und viele Torchancen, um das Spiel frühzeitig zu entscheiden. Spätestens mit dem 3:1 war alles safe." Gästespielertrainer Dennis Kramer: "Leider nicht das Resultat, das wir uns erhofft haben. Letztendlich haben wir dieses Spiel in der ersten Halbzeit verloren. Ich denke das waren die schwächsten 45 Minuten bisher. Wir hatten zwar gute Möglichkeiten, aber insgesamt war es nicht unser Spiel. Wir müssen daraus lernen und weiter machen." Gästespielertrainer Dennis Kramer: "Leider nicht das Resultat, das wir uns erhofft haben. Letztendlich haben wir dieses Spiel in der ersten Halbzeit verloren. Ich denke das waren die schwächsten 45 Minuten bisher. Wir hatten zwar gute Möglichkeiten, aber insgesamt war es nicht unser Spiel. Wir müssen daraus lernen und weiter machen." Tore: 0:1 Antonio La Pegna (9.), 1:1 Lukas Winderl (21.), 2:1 und 3:1 Xavier Siemski (38./78.) - Schiedsrichter: Andre Gilch - Zuschauer: 150 - Zeitstrafe für Christian Klein (6./Luhe-Wildenau)

Gemessen an der Anzahl der klaren Einschußchancen ein verdienter Sieg der Kaolinstädter, der endgültig allerdings erst in der Crunchtime der Partie festgezurrt wurde, weil die Meyer-Truppe mit der Verwertung ihrer Möglichkeiten ein wenig fahrlässig umging. Die Gäste auf der anderen Seite liessen in der Offensive das nötige Durchsetzungsvermögen vermissen, um das Übergewicht nach dem Pausentee in Zählbares zu verwandeln. Für den SVF bedeutete das 0:3 die dritte aufeinanderfolgende Auswärtsniederlage innerhalb von nur einer Woche, während sich die Bilanz der Hirschauer mit fünf Siegen und zwei Unentschieden nach der Rückrunde beeindruckend darstellt. TuS WE-Spielercoach Andi Meyer: "Ein verdienter Sieg für uns, allerdings blieb es wie in der Vorwoche bis zum Ende spannend. In den ersten 20 Minuten sind wir gut ins Spiel reingekommen. Hier hatten wir gleich drei klare Torchancen, bei denen wir in Führung gehen müssen, sie aber wie in der Vorwoche leider nicht gemacht haben. Durch ein Eigentor gingen wir dann in Front. Nach dem 1:0 ist Freudenberg besser in das Spiel gekommen und wir haben etwas den Zugriff verloren. In der zweiten Halbzeit hatten wir gute Kontersituationen, die wir bis zum Abschluss auch gut ausgespielt haben, aber dabei kein Tor erzielen konnten. Fast wären wir für unsere schlechte Chancenverwertung bestraft worden, allerdings traf Freudenberg glücklicherweise nur den Pfosten. In den Schlußminuten konnten wir noch zwei schnelle Gegenzüge erfolgreich zu Ende spielen und gewannen verdient mit 3:0." Gästespielertrainer Flo Neiß: "Uns fehlt im Moment die Durchschlagskraft nach vorne. Grundsätzlich merkte man dem Spiel an, dass es für beide Mannschaften um nichts mehr ging. Wir hätten genügend Raum und Platz gehabt, konnten aber im Endeffekt kein Kapital daraus schlagen." Tore: 1:0 Elias Köbler (43./Eigentor), 2:0 und 3:0 Patrick Gioaba (87./90.+3) - Schiedsrichter: Markus Schreiner - Zuschauer: 140

Bis hinein in die Schlußphase sah es so aus, als würde der Aufsteiger aus Ursensollen dem TSV die zweite Heimniederlage der laufenden Saison zufügen. Dann wurde das nimmermüde Bemühen der Einheimischen zumindest noch mit dem Erreichen eines Unentschiedens belohnt. Anfangs dominierend, verpasste es die Winkler-Elf vorhandene Einschußchancen in Zählbares zu verwandeln. Anders die Gäste, die ihre wenigen Möglichkeiten eiskalt zur 2:0-Pausenführung nutzten. Nach Wiederbeginn sahen die Fans einen offenen Schlagabtausch, bei dem Königstein zum Ende hin den Druck noch einmal erhöhte und letztlich noch einen Punkt behalten durfte. TSV-Coach Roland Winkler: "Viele Chancen und nicht gewonnen. In den ersten 20 Minuten hatten wir Chancen im Minutentakt. Leider konnten wir auch klarste Einschussmöglichkeiten nicht verwerten. Dann ist es so wie immer. Wenn du deine Dinger nicht machst, wirst du auf der anderen Seite daür bestraft. Durch die einzigen beiden Vorstöße der Gäste lagen wir mit zur Pause plötzlich 0:2 hinten. In der zweiten Halbzeit versuchten wir alles, um das Spiel noch zu drehen. Bis auf den Ausgleich schafften wir dies aber nicht. Kein Vorwurf an meine Mannschaft, die hat letztendlich alles versucht." Gästespielertrainer Thomas Kotzbauer: "Unter dem Strich ist es ein gerechtes Unentschieden. Zu Beginn hatte Königstein die klareren Möglichkeiten und hätte durchaus mit 2:0 in Führung gehen können. Danach sind wir besser ins Spiel gekommen, haben die entscheidenden Zweikämpfe gewonnen und konnten selbst mit 2:0 in Führung gehen. In der zweiten Halbzeit war das Spiel ausgeglichen. Gegen Ende wurde Königstein wieder gefährlicher und kam zum Ausgleich. Trotzdem hat meine Mannschaft große Moral bewiesen, vor allem wenn man bedenkt, dass wir personell stark geschwächt waren." Tore: 0:1 David Weber (41.), 0:2 Tobias Eichermüller (45.+3/Strafstoß), 1:2 Sebastian Eichenseer (81.), 2:2 Simon Lederer (88.) - Schiedsrichter: Christian Müller - Zuschauer: 150

Eine gewisse Unsicherheit nach zuletzt zwei Auswärtsniederlagen in Folge und der Tatsache, dass sich Rosenberg in der Tabelle gefährlich annähern konnte, war bei der Heimelf in der Frühphase der Partie nicht zu übersehen. Das 1:0 gab dann mehr Sicherheit, es dauerte gegen einen offensiv kaum in Erscheinung tretenden Gast allerdings bis Mitte des zweiten Spielabschnitts, ehe der Ligaprimus nach dem zweiten Treffer dann vor seinen Fans wie gewohnt selbstbewußt und zielstrebig auftrat. Am Ende sollte der Dreier dann goldwert werden, das große Ziel, das da Aufstieg heißt, ist in greifbare Nähe gerückt. SVR-Coach Martin Kratzer: "Insgesamt gesehen, so denke ich, haben wir verdient gewonnen. In der ersten Halbzeit spürte man die Nervosität in meiner Mannschaft. Das 1:0 und vor allem das 2:0 haben uns erleichtert und wir spielten dann befreit nach vorne. Schmidmühlen hatte über 90 Minuten keine klare Tormöglichkeit. Nochmal Lob an meine Mannschaft, in so einer Situation ein so gutes Spiel zu machen." Gästespielertrainer Alex Greger: "Glückwunsch nach Raigering zum verdienten Sieg. Wir haben alles versucht konnten aber leider den Tabellenführer nicht ärgern. Jetzt wollen wir die letzten beiden Spiele noch positiv gestalten. Tore: 1:0 Florian Ottmann (24.), 2:0 und 3:0 Timo Rubenbauer (66./90.) - Schiedsrichter: Kilian Pfanzelt - Zuschauer: 270

Dämpfer für den SV Hubertus Köfering im Kampf um den Klassenerhalt: Trotz einer starken ersten Halbzeit musste sich der SVK am Freitagabend dem FV Vilseck mit 1:3 geschlagen geben. Die Chance, am Gemeindekonkurrenten Haselmühl vorbeizuziehen, blieb damit ungenutzt. ​Dabei sah es zunächst nach der Fortsetzung der Köferinger Erfolgsserie aus. Armin Gegic brachte die Hausherren früh mit 1:0 in Führung. In den ersten 45 Minuten war der SVK die klar spielbestimmende Mannschaft, ließ den Ball gut laufen und kontrollierte das Geschehen auf dem Platz. Von den Gästen aus Vilseck war bis dato wenig zu sehen. ​Das Bild wandelte sich nach dem Seitenwechsel komplett. Vilseck kam deutlich aggressiver und bissiger aus der Kabine und kaufte den Gastgebern den Schneid ab. Mit zwei schnellen Toren kurz nach Wiederanpfiff drehten die Gäste die Partie innerhalb weniger Minuten. ​In der Schlussphase warf der SV Hubertus noch einmal alles nach vorne, um den wichtigen Ausgleich zu erzwingen. Doch das Risiko wurde nicht belohnt: Kurz vor dem Abpfiff fing sich der SVK durch einen Konter das 1:3 ein. ​ ​Trotz der Niederlage bleibt die Situation in der Tabelle extrem spannend, da der Rückstand auf Haselmühl weiterhin nur einen Punkt beträgt. „In der ersten Halbzeit hatten wir alles im Griff, nach der Pause haben wir den Zugriff verloren. Das ist bitter, aber wir stecken den Kopf nicht in den Sand“, so das Fazit von SVK-Sportvorstand Christopher Ernst. ​Am kommenden Sonntag wartet nun das vorletzte Saisonspiel in Schmidmühlen. Dort zählt für den SVK nur ein Sieg, um sich für das finale Saison-Wochenende alle Chancen auf den Relegationsplatz offenzuhalten. (Quelle: Spielbericht SV Köfering). Gästetrainer Tobias Graßler: "In der ersten Halbzeit fanden wir überhaupt nicht ins Spiel und hatten Glück, dass es nach 45 Minuten nur 0:1 stand. Köfering hätte zur Pause auch gut mit 2:0 oder 3:0 führen können. In der Halbzeit haben wir einige Dinge umgestellt und sind kurz nach Wiederbeginn direkt mit dem 1:1 und 2:1 zurückgekommen. Danach haben wir mehrere gute Chancen liegen gelassen und hatten in der Schlussphase Glück, dass ein Kopfball nur am Querbalken landete. Mit dem 3:1 haben wir schließlich den Deckel draufgemacht. Aufgrund der zweiten Halbzeit geht der Sieg, denke ich, in Ordnung – gegen einen Gegner, der nie aufgegeben hat. Kompliment an meine Jungs für eine tolle Mannschaftsleistung." Tore: 1:0 Armin Gegic (8.), 1:1 Keanu Schöneich (47.), 1:2 und 1:3 Max Schönberger (56./90.+5) - Schiedsrichter: Lucas Gärtner - Zuschauer: 100

Ein ungefährdeter 4:1-Erfolg gegen den Tabellenvorletzten ASV Haselmühl bringt den 1. FC Rieden plötzlich durch die überraschende 1:3-Niederlage des Tabellenzweiten TuS Rosenberg am Samstag beim SC Luhe-Wildenau II wieder ins Rennen um den Aufstiegs-Relegationsplatz. Nur noch zwei Punkte Rückstand beträgt der Abstand zu den Hüttenstädtern vor den zwei restlich ausstehenden Partien. Die Gastgeber kamen nach exakt 366 Minuten Torlosigkeit durch einen satten Schuss von Jonas Hofrichter in der 6. Minute aus ca. 20 Metern zur frühen Führung. Nur eine Minute später hatten die Vilstaler Glück, als das Leder unmittelbar vor der Torlinie in letzter Sekunde geklärt werden konnte. Die große Chance für Rieden, das Ergebnis höher zu schrauben, vereitelte ASV-Keeper Michel Donatien, als er den Abschluss von Bastian Härtl mit Bravour abwehren konnte. Derselbe Spieler war es, der sich in der 31. Minute gegen zwei Gegenspieler glänzend behaupten konnte und überlegt zur 2:0-Halbzeitführung einschoss. Nach dem Seitenwechsel schlichen sich bei der Heimelf ein paar Leichtsinnsfehler in der Defensive ein, der ASV konnte daraus aber kein Kapital schlagen. In der 62. Minute lief Bastian Härtl in Rechtsaußenposition auf und davon. Sein mustergültiges Zuspiel in den Strafraum nutzte Michael Fleischmann in Abstauber-Manier zum zwischenzeitlichen 3:0. Die Freude währte nicht lange, denn nur drei Minuten später verkürzte Markus Dötterl für die Gäste auf 1:3. Die Platzherren hatten in der 70. Minute noch einen Pfostenschuss von Thomas Deml, bevor wiederum Bastian Härtl in der 77. Spielminute mit seinem zweiten Treffer für die endgültige Entscheidung sorgte. (Quelle: Spielbericht Peter Gattaut, FCR). FCR-Coach Julian Pospiech: "Wir haben es heute endlich wieder geschafft, unsere Chancen in Tore umzuwandeln. Man hat den Jungs deutlich die Spielfreude nach den vergangenen Wochen angesehen. Jetzt gilt es diese Form beizubehalten und die letzten Spiele erfolgreich zu absolvieren." Gästetrainer Dominik Schuster: "Wir bekommen es momentan nicht hin, kompakt zu verteidigen, was man dann auch am Ergebnis sieht. Wir machten es Rieden viel zu leicht und das darf uns in unserer Situation einfach nicht passieren. Die letzten Spiele der Saison muss sich die Aggressivität in den Zweikämpfen, sowie der absolute Wille, alles dafür zu tun, um in der Liga zu bleiben, deutlich erhöhen. Das sollte langsam auch der letzte in unseren Reihen kapiert haben." Tore: 1:0 Jonas Hofrichter (4.), 2:0 Bastian Härtl (31.), 3:0 Michael Fleischmann (62.), 3:1 Markus Dötterl (65.), 4:1 Bastian Härtl (77.) - Schiedsrichter: Dennis Martin - Zuschauer: 100